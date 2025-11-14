5 formas de aprovechar tus centavos tras el anuncio de su eliminación 

La decisión de poner fin a la producción del centavo en Estados Unidos ya es un hecho. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la acuñación de estas monedas, en circulación desde hace más de dos siglos, dejará de realizarse de manera definitiva para principios de 2026, tras comprobarse que resultaba económicamente insostenible. Informes recientes revelan que producir un solo centavo costaba 3.69 centavos, más del triple de su valor nominal, lo que aceleró la medida.

Según la agencia AP, la U.S. Mint incluso detuvo técnicamente su fabricación desde noviembre de 2025, marcando el preludio del cambio definitivo. El Tesoro argumenta que la eliminación permitirá ahorrar millones de dólares al año, recursos que podrán destinarse a áreas prioritarias. Mientras las monedas continúan vigentes como forma legal de pago, muchos estadounidenses se preguntan qué hacer con los centavos que aún conservan en casa.

Las monedas de 25 centavos están entre las monedas más coleccionadas en Estados Unidos. Crédito: Sergieiev | Shutterstock

Formas de aprovechar tus centavos tras su eliminación

1. Revisarlos para identificar piezas de alto valor

Coleccionistas y expertos recomiendan inspeccionar cuidadosamente cada moneda, ya que ciertos ejemplares antiguos pueden valer mucho más de un centavo. “El Libro Rojo 2026: Una Guía de Monedas de los Estados Unidos” es una referencia clave para evaluar rarezas, errores de acuñación o ediciones limitadas. Para mayor seguridad, puedes recurrir a servicios profesionales como la Numismatic Guaranty Company (NGC) o el Professional Coin Grading Service (PCGS), que autentican y califican monedas.

2. Cambiarlos por efectivo en bancos o máquinas de conteo

Mientras sigan siendo moneda legal, los centavos pueden depositarse en bancos o cambiarse por billetes. Algunas entidades permiten hacerlo sin comisión, mientras que supermercados y tiendas con máquinas de conteo como Coinstar facilitan convertirlos en efectivo o tarjetas de regalo.

3. Donarlos a organizaciones que aún los aceptan

Aunque su eliminación avanza, muchas organizaciones comunitarias siguen recibiendo centavos como apoyo simbólico. Escuelas, iglesias y centros de recaudación suelen organizar campañas de “penny drive”, donde incluso las cantidades pequeñas ayudan a financiar proyectos locales.

4. Reutilizarlos en casa para tareas prácticas

Según recomendaciones recopiladas por Farmers Bank, los centavos, especialmente los anteriores a 1982, fabricados con mayor proporción de cobre, pueden emplearse en trucos domésticos:

Mantener flores frescas gracias a su efecto fungicida.

Agregar peso a cortinas o manteles.

Elaborar compresas caseras metiendo monedas en un calcetín y colocándolas en el congelador.

Utilizarlos como pequeñas herramientas de ajuste, por ejemplo, para abrir empaques o girar tornillos planos.

5. Guardarlos como pieza histórica o recuerdo familiar

Con su salida progresiva del sistema monetario, los centavos se convertirán en un fragmento de la historia económica del país. Guardar algunos en un frasco, álbum o caja conmemorativa puede ser un detalle simbólico, especialmente para los más jóvenes que pronto crecerán sin conocer esta moneda.

Continúa leyendo:

10 monedas de los años 70 que valen mucho dinero

La moneda de 1 centavo que puede valer más de $500,000 dólares

Centavo de trigo de Lincoln: historia y valor de una moneda que alcanza $144,000





