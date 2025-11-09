Adamari López celebra que corrió en Puerto Rico sus primeros 5K: ‘Me preparé y lo logré’

Adamari López, actriz puertorriqueña, es una mujer de retos y ahora ha logrado cumplir con una nueva meta en su vida, pues logró correr sus primeros 5 kilómetros.

En sus redes sociales, la conductora de programas como ¿Quién caerá? y Desiguales compartió detalles de esta experiencia.

“Mi primer 5K estoy feliz porque me preparé y lo logré y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que fue en Puerto Rico. Ser la madrina del Lola Challenge Weekend junto a mi querida Karla Monroig fue una linda experiencia. Cuéntenme ¿ustedes han hecho carreras?”, dijo la también actriz en el mensaje que compartió.

En otra publicación, se mostró luego de cruzar la meta y dijo que el respaldo de la gente también fue muy importante para ella: “Qué experiencia tan increíble el @lolachallenge ¡Gracias a todos los que me animaron y los que me dieron mucho amor”.

El Lola Challenge Weekend se celebra en Puerto Rico desde 2014. Este evento reúne a corredores locales e internacionales y consiste en completar tres carreras diferentes (5 km, 10 km y media maratón) en tres días consecutivos.

Esta experiencia la creó Run Like a Lola Inc., una organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a las mujeres puertorriqueñas a través del deporte. Todo esto con la intención de que mejoren su salud física y mental, aumenten su autoestima y extiendan estos beneficios a su entorno familiar.

A la puertorriqueña le enviaron mensajes de felicitación por haber hecho esta carrera, pues son muchos los beneficios que se obtienen con el running. “Acabas de experimentar lo fascinante que es estar dentro de este multiverso runner y tú qué eres una gran guerrera, complementada a esto vivirás momentos y experiencias increíbles, seguirás agradeciendo a la vida por lo fuerte que es, ha sido, y será tu cuerpo, y la capacidad que tiene tu mente para superar cada entrenó y la preparación que requiere cada carrera. Muchísimas felicidades por este excelente comienzo… Y que sea el primero de muchos Kilómetros por disfrutar”, le dijo una seguidora”, le dijo una seguidora.

