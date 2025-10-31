Adamari López muestra las compras que hizo en su viaje por España y Panamá 

La presentadora puertorriqueña de televisión Adamari López ha comentado en varias oportunidades que tiene una fuerte adicción por los zapatos, algo que intenta controlar, pero en ocasiones se le hace difícil.

En un video que subió a su cuenta en Facebook, confesó que recientemente se fue de viaje a Ciudad de Panamá y luego a Madrid y ahí no pudo resistirse a comprar calzado.

“Como yo sé que ustedes les gusta que les muestre qué compro, sobre todo si son zapatos, estoy sacándoles las cajas para poder mostrar”, explicó en el material audiovisual.

Luego de esto, indicó que en Panamá fue a un centro comercial junto a Karina Banda y Chiquibaby y al entrar a una tienda le empezaron a decir que viera algunos zapatos. “Ellas, de mala influencia, me hicieron comprarlos”, dijo en tono sarcástico.

La también empresaria mostró las sandalias que se llevó, pues además de ser coquetas le ayudan a estar más cómoda. “Son súper buenos”, afirmó.

La ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dijo que eligió el mismo calzado, pero unos de color café y otro azul, pues son bastante prácticas y le ayudan a caminar sin complicación.

En la descripción del video, Adamari López añadió: “¡Confesión de viaje, mi gente linda! Yo no fui a comprar zapatos… ¡Me llevaron! 😅 Karina Banda y Chiquibaby fueron las culpables de que terminara con no uno, sino tres pares nuevos 🙈 Y sí… ¡caí en la tentación! Porque díganme ustedes, ¿quién se resiste a unos zapatos bonitos y cómodos? Entre los de Zara y los de mis viajes por Panamá y México, terminé con más de lo que planeaba (pero cero arrepentimientos 😄). Cuéntenme ustedes, ¿también son de las que dicen ‘solo voy a mirar’ y terminan con una bolsita en la mano? Las leo abajo quiero saber cuántas son del team zapatos sin culpa”.

La boricua se caracteriza por compartir en sus redes sociales contenido de este estilo, en el que no solo cuenta sus gustos para algunas cosas, sino también cuáles son las pasiones más profundas que tienen y, sin duda, comprar calzado es una de ellas.

