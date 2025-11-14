Robert García le fija un nuevo rival para Manny Pacquiao

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Robert García, decidió pronunciarse sobre la evolución de Manny Pacquiao y su actualidad en el boxeo al ver que volvió tras cuatro años de ausencia y con más de 40 años que afectan su ritmo de combate.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde García sostuvo que el filipino ya no tiene la misma explosividad de antaño y que a pesar de eso todavía tiene las cualidades necesarias para medirse a grandes oponentes y seguir compitiendo al más alto nivel.

“Quizás ya no le quede tanta energía, pero le queda suficiente para competir contra boxeadores como Barrios o Rolly”, expresó García.

En su opinión, el duelo contra Rolly Romero sería el ideal para Pacquiao en su regreso al cuadrilátero, y añadió que después de enfrentarse a Barrios, muchos consideran a Rolly como un rival más accesible para el filipino.

Manny Pacquiao busca pelear contra Rolando ‘Rolly’ Romero. Crédito: John Locher | AP

El entrenador también opinó que el equipo de Pacquiao acertó en la elección del oponente para su retorno a pesar de las diferencias de edad entre el campeón y su oponente; destacó que el empate decretado por los jueces fue un alivio para Pacquiao, quien se vio superado en algunos momentos del combate.

“Es una pena decirlo, porque Barrios es una gran persona y un buen chico. Pero lo eligieron en julio porque pensaron que era el campeón más fácil de la división de las 147 libras. Pensé que Barrios iba a vencer a Pacquiao con facilidad, pero fue todo lo contrario. La mayoría creía que Pacquiao se había llevado la victoria”, agregó García en sus declaraciones.

Para el entrenador, este resultado significó un respiro para el futuro de Pacquiao en el boxeo debido a que una derrota aplastante hubiera sido un golpe definitivo para el filipino que lo habría empujado de manera inmediata al retiro oficial. A pesar de esto, sostuvo que el empate renovó las esperanzas de Pacquiao de seguir buscando nuevos desafíos y de mantener viva su historia en el deporte.

Manny Pacquiao podría enfrentarse contra Lewis Crocker. Crédito: John Locher | AP

“Con eso, ya fue un triunfo para Manny. Si hubiera sido derrotado sin piedad, lo lógico habría sido su retiro. Pero ahora está en posición de disputar otro gran combate y aspirar a otro título mundial”, concluyó.

Manny Pacquiao se encuentra actualmente realizado su preparación para su regreso al ring. Actualmente se encuentra en Los Ángeles, California, donde está trabajando intensamente en su acondicionamiento físico, con el objetivo de superar su condición de su última pelea y llegar en una mejor forma para su próximo desafío, todo esto mientras encuentro el próximo rival.

