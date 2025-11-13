Hija de Raúl de Molina roba miradas en la alfombra roja de los Latin Grammy

Mía de Molina acompañó a su padre Raúl de Molina a la alfombra roja del Latin Grammy 2025, que se celebró en el MGM Grand de Las Vegas. La joven recibió una gran cantidad de elogios por su elección para este evento.

En la cuenta en Instagram de El Gordo y la Flaca, programa de entretenimiento de Univision, compartieron imágenes del conductor de televisión junto a su esposa Millie e hija.

“Qué elegantes Raúl de Molina, Millie de Molina y Mía, listos para disfrutar”, escribieron en la descripción de una de las fotografías.

Para este evento, la joven eligió un vestido color crema, muy vaporoso, que además tenía una serie de diseños en la parte posterior. Para acompañar este atuendo, llevó un bolso dorado, un toque llamativo a su vestimenta.

En un video que compartieron en la cuenta en Instagram se vio una breve entrevista que el cubano-estadounidense le hizo a su primogénita: “Vine acompañado de mi hija Mía, que ya tiene 25 años, bello tu vestido, Mía, ¿de quién es?”.

Ante la pregunta, la chica respondió: “Mi vestido es de Silvia Tcherassi”.

La otra interrogante que le hizo su padre fue acerca de cómo se sentía de estar en Latin Grammy nuevamente y ella respondió: “Me encanta este año, es diferente”.

Raúl de Molina le preguntó también cuál era su artista favorito en esta edición y ella le contestó que él.

Los usuarios de El Gordo y la Flaca reaccionaron con cientos de comentarios a la vestimenta de Mía, la mayoría para felicitarla por su elección. “Muy bella y muy hermosa, qué familia tan linda”, “Beautiful, padre e hija”, “Hermosos ambos, Dios los bendiga siempre”, “Es muy bella”, “Que le den trabajo a Mía en Univision, ya ella se graduó”, “Muy bella Mía”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

