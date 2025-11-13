Latin Grammy 2025: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derrochan amor en la alfombra roja

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez regresaron por segunda vez, y justo un año después de su debut como pareja en una alfombra roja, al evento que marcó ese momento inolvidable: los Latin Grammy 2025 en Las Vegas. Su aparición, cargada de romanticismo y complicidad, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en los Latin Grammy 2025

Tomados de la mano, dedicándose sonrisas y posando abrazados frente a las cámaras, Carlos y Cynthia derrocharon amor como pocas veces lo hacen públicamente. Debido a que rara vez aparecen juntos en eventos, su presencia causó revuelo inmediato entre fotógrafos y asistentes, consolidándose como una de las parejas más elegantes de la gala.

Cynthia Rodríguez brilló con un vestido strapless color vino con pedrería y abertura lateral, complementado con sandalias plateadas y peinado ondulado. Carlos Rivera eligió un clásico traje negro con moño, look que también lució sobre el escenario durante la ceremonia.

Carlos Rivera rinde homenaje a Raphael

La noche fue especialmente significativa para el cantante mexicano, quien participó en el tributo a Raphael, reconocido como Persona del Año 2025. Con su interpretación de “A que no te vas”, Rivera recibió ovaciones y el orgullo de su esposa, quien compartió el momento a través de sus historias de Instagram.

“Venimos a rendir homenaje no solo a un artista gigante, sino a alguien entrañable y querido. Hoy puede ser una gran noche”, expresó Carlos en su paso por la alfombra roja, emocionado por honrar a una figura que considera cercana e inspiradora.

Carlos Rivera tuvo una presencia destacada en esta edición, iniciando su participación como host en la gala Leading Ladies of Enter Academy, donde entregó el Premio a la Excelencia Musical a Pandora. El cantante compartió que esta semana ha sido una de las más especiales de su carrera, al poder celebrar y acompañar a amigos y colegas en momentos clave dentro de la industria musical.

Sigue leyendo: