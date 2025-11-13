window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Latin Grammy 2025: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derrochan amor en la alfombra roja

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez deslumbran en los Latin Grammy 2025 con una romántica aparición

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez y su romántico paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Crédito: AP

Avatar de Elia Lopez

Por  Elia Lopez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez regresaron por segunda vez, y justo un año después de su debut como pareja en una alfombra roja, al evento que marcó ese momento inolvidable: los Latin Grammy 2025 en Las Vegas. Su aparición, cargada de romanticismo y complicidad, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en los Latin Grammy 2025

Tomados de la mano, dedicándose sonrisas y posando abrazados frente a las cámaras, Carlos y Cynthia derrocharon amor como pocas veces lo hacen públicamente. Debido a que rara vez aparecen juntos en eventos, su presencia causó revuelo inmediato entre fotógrafos y asistentes, consolidándose como una de las parejas más elegantes de la gala.

Cynthia Rodríguez brilló con un vestido strapless color vino con pedrería y abertura lateral, complementado con sandalias plateadas y peinado ondulado. Carlos Rivera eligió un clásico traje negro con moño, look que también lució sobre el escenario durante la ceremonia.

Carlos Rivera rinde homenaje a Raphael

La noche fue especialmente significativa para el cantante mexicano, quien participó en el tributo a Raphael, reconocido como Persona del Año 2025. Con su interpretación de “A que no te vas”, Rivera recibió ovaciones y el orgullo de su esposa, quien compartió el momento a través de sus historias de Instagram.

“Venimos a rendir homenaje no solo a un artista gigante, sino a alguien entrañable y querido. Hoy puede ser una gran noche”, expresó Carlos en su paso por la alfombra roja, emocionado por honrar a una figura que considera cercana e inspiradora.

Carlos Rivera tuvo una presencia destacada en esta edición, iniciando su participación como host en la gala Leading Ladies of Enter Academy, donde entregó el Premio a la Excelencia Musical a Pandora. El cantante compartió que esta semana ha sido una de las más especiales de su carrera, al poder celebrar y acompañar a amigos y colegas en momentos clave dentro de la industria musical.

Sigue leyendo:

En esta nota

Carlos Rivera Cynthia Rodríguez Latin Grammy 2025
Trending
Contenido Patrocinado
Trending