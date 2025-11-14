Manelyk González: ‘Yo no estoy buscando a alguien que me mantenga’

Manelyk González, creadora mexicana de contenido, le respondió quienes insisten en que es una mujer “materialista” y por eso decidió terminar con Caramelo.

“La semana pasada las redes no paraban de decirme interesada, materialista y yo recién operada, con las costillas rotas, implantes nuevos. Yo, Manelyk González Barrera, si tú eres una mujer como yo y te dicen materialista, adelante”, afirmó la exparticipante de La Casa de los Famosos, reality show de la cadena Telemundo.

En su declaración, le pidió a los hombres que no estén con una mujer interesada si no tienen los recursos suficientes para cubrir sus necesidades.

Manelyk González manda mensaje a sus detractores

La ‘pajarita’, como es conocida por sus fanáticos, comentó que no entiende cómo los hombres quieren a una mujer famosa, exitosa y que gane mucho dinero pero que se adapte a sus tiempos y ritmos de vida.

“Después de los 30 años tenemos que dejar de estar con alguien que está jugando a ser hombre, o sea, ¿cuándo vas a madurar? ¿A los 40? ¿45? ¿Te espero?”, indicó Manelyk González en su declaración.

Aunque no mencionó al ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, muchos relacionaron sus palabras con el dominicano, debido a que se ha dicho en varias oportunidades que la ex Acapulco Shore busca a alguien con más dinero que él.

Debido a estos rumores, la famosa afirmó: “Yo no estoy buscando a alguien que me mantenga, ¿tú estás buscando a alguien que te mantenga? Yo no, yo quiero a alguien que no me dé problemas, que no me complique la existencia, que no me complique la vida”.

Este mensaje llega poco después de que Caramelo revelara en el reality La Casa de Alofoke algunas incomodidades que tuvo mientras salía con ella: “Yo le llegué a hacer su par de regalos y la trataba bacano, pero si no estábamos viviendo juntos, no iba a comprar carteras de 10 mil o 5 mil dólares”.

Sus palabras es probable que hayan causado de nuevo la molestia de la creadora de contenido, quien no dudó en publicar esta grabación para aclarar el tema.

Sigue leyendo:

· Manelyk y Caramelo disfrutan de una noche divertida en local en Miami

· Yailin La Más Viral y Manelyk se van de fiesta en Miami

· Publican video romántico de Caramelo y Manelyk pese a que ellos afirman que no están juntos