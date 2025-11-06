Manelyk González habla de la relación que tuvo con Caramelo: ‘Ya se acabó’

La creadora de contenido Manelyk González habló con la prensa de varios aspectos de su vida, incluyendo cómo quedó su relación con Caramelo, a quien conoció en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

En una conversación con varios reporteros, en el estreno de la serie Cómplices, la ex Acapulco Shore habló de su amorío con el dominicano, quien esta semana entró a La Casa de Alofoke, otro programa de telerrealidad.

“A mí también me encantaba, la pasamos divino, es un caramelo delicioso, es un papacito. Fueron tres meses increíbles y ya, ya se acabó”, comentó.

¿Qué dijo Manelyk González de Caramelo?

Manelyk dijo que siguen hablando y que sabe que él está en el reality de Santiago Matías, pero no hay nada más entre ellos.

“Todo mi apoyo, todo mi amor, le va a ir increíble, pero ya. Él en Nueva York y yo en México. Él en sus proyectos y yo en el mío”, contó.

La influencer dijo que el principal problema es que no hubo acuerdo para que ambos vivieran juntos, debido a que él no quiere irse del Bronx y ella tampoco quiere mudarse de su país. “Yo lo sabía, pero lo intenté y es que a mí no me gusta con el qué hubiera pasado. No, yo lo hice, no funcionó no pasa nada”, afirmó.

Luego de terminar de hablar de Caramelo, le preguntaron por el libro ‘Tragos Amargos’, que lanzó Lupillo Rivera y en el que hay varias polémicas, incluyendo revelaciones del presunto noviazgo con Belinda.

Ante esto, la también empresaria dijo: “Para empezar, yo ni leo, si lo saca en audiolibro puede qué, porque qué aburrido, pero no, no me interesa en lo más mínimo. Yo conviví con él, ¿qué más puedo saber?”.

Opinó que las afirmaciones contra Belinda sí fueron desacertadas, pues recordó que los caballeros no tienen memoria.

