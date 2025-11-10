Raúl de Molina dice que el alcalde de Nueva York tiene un gran problema

Raúl de Molina, presentador del programa El Gordo y la Flaca, reaccionó al reciente triunfo de Zohran Mamdani, quien se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York. Sin embargo, el cubano considera que este político enfrenta un gran problema.

Durante el show de entretenimiento de la cadena Univision, el conductor de TV dijo: “Ya Trump le dijo que le va a hacer más o menos la vida imposible, eso fue en otras palabras lo que dijo que iba a hacer. Pero este hombre se puede convertir en un gran alcalde, el único problema que tiene es que puede ser un gran político, con la manera que habla a sus 34 años, pero no puede ser presidente de los Estados Unidos eventualmente porque aunque es ciudadano americano, no nació en este país, nació en Uganda”.

Chiquinquirá Delgado, quien acompañó a Raúl en el programa, dijo que más allá de eso, lo importante es que tome buenas decisiones para los habitantes de la Gran Manzana. “Que traiga progreso y buenas noticias para NY”, comentó.

El cubano-estadounidense aseguró que el nuevo alcalde tiene una muy buena educación y recordó que la madre del político es Mira Nair, una famosa directora de películas de cine. “Él es de descendencia india, aunque nació en África”, comentó.

Luego de esto, Raúl de Molina indicó: “Creo que él habla muy bien, lo veo como un Barack Obama, como cuando comenzó en el discurso ese que él dio en Chicago antes de que nadie lo conociera. Este hombre habla de la misma manera y es muy joven”.

El socialdemócrata Zohran Mamdani se alzó con la victoria en la contienda por la Alcaldía de Nueva York, superando a su principal contendiente, Andrew Cuomo, por un estrecho margen de solo unos puntos porcentuales.

