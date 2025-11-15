Aleska Génesis dice cómo quiere que sea su próximo novio

Aleska Génesis, modelo venezolana, habló del factor clave que debe tener el hombre que quiera conquistar su corazón, luego de varias experiencias que no han resultado bien en el pasado.

La exparticipante del reality show La Casa de los Famosos All-Stars dijo que la espiritualidad es clave para ella compartir sentimentalmente de nuevo con alguien.

“Yo sé que muchos no me van a creer, pero después de todo lo que he vivido, para que una persona me robe el corazón tiene que ser una persona creyente en Dios, espiritual, que tenga temor a Dios, porque un hombre que tenga temor a Dios, sabe amar, te va a respetar”, aseguró la también empresaria en el espacio de entretenimiento.

Además, consideró que ya no se deja llevar solo por el físico. “De nada sirve una cara bonita, unos abdominales, un físico o un hablachento cuando tienes cero temor a Dios”.

La venezolana dijo que sí hubo un momento en el que pensó que el dinero lo era todo, pero entendió que no era así. “Yo también pensé que era cuestión de dinero, pero no. Mis antiguas relaciones habían sido con personas con dinero, poder, fama, pero yo dije que mis próximas relaciones van a ser con personas que no tengan dinero, que no tengan poder, porque este tipo de personas son muy vacías, no tienen ese respeto, se creen dueños del mundo y te quieren controlar”, añadió.

Aleska Génesis explicó que luego, cuando probó con gente que no tuviera tanto dinero, fue peor la experiencia. “Son peores porque cuando una persona no ha logrado nada en su vida, está frustrado y quiere pagar sus frustraciones contigo”, comentó.

En el pasado, la joven ha tenido mediáticas relaciones que han sido en su mayoría con un desenlace escandaloso por lo que han revelado sus exparejas. Algunas de las personas con las que ha salido la modelo son Nicky Jam, Christian Estrada, Clovis Nienow y Luca Onestini.

Sigue leyendo:

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”