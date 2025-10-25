Aleska Génesis recuerda los momentos que vivió cuando estuvo en la cárcel en México

Aleska Génesis, modelo venezolana, recordó cómo fueron los momentos que estuvo presa en México por el caso del empresario Javier Rodríguez Borgio, quien la acusó a ella y a sus hermanas Bárbara y Michelle de robar relojes de alta gama, una denuncia que luego fue retirada.

En el podcast Buenos días, Pecadores, la exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars habló de su caso, que fue bastante mediático, pues coincidió con todo el revuelo de su participación en el reality show de la cadena Telemundo.

“Estuve en la cárcel un día porque allá es muy diferente a acá en los Estados Unidos. Primero eres culpable, te meten preso y luego ven si eres inocente”, criticó acerca del sistema de justicia en México.

Luego de esto, enfatizó en que las acusaciones se cayó porque el día que ocurrió el presunto robo ni siquiera estaba en el país. “Fue su manera de vengarse de mi hermana Michelle”, comentó.

Aleska Génesis recuerda los momentos en que estuvo presa en México

La también creadora de contenido explicó que hay muchas injusticias en las cárceles mexicanas, pues vio a muchas madres que asegura son inocentes.

Aleska Génesis explicó que fueron dos ocasiones en las que estuvo tras las rejas, la primera cuando estuvo en la cuarta temporada y la segunda al salir de la edición all-stars.

“Todo era muy bizarro, como en una película, yo estaba en modo shock”, indicó la también empresaria sobre la segunda detención. “Me esposaron, me tiraron al piso, fue feo”, indicó.

La venezolana explicó que había una mujer que intentó pegarle dentro de la celda porque llegó de madrugada y le interrumpió el sueño.

Pese a todas las circunstancias tan difíciles, apostó a la fe para refugiarse e intentar sobrellevar su encarcelamiento. “Yo en un solo día me estaba muriendo”, contó.

Acerca de las condiciones del lugar, explicó que no son nada fáciles y que es una experiencia que no le desea a nadie.

Sigue leyendo:

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”