Carolina Sandoval se enamora de nuevo: revela que su conquista está en Madrid

Luego de divorciarse de Nick Hernández, tal parece que el amor tocó de nuevo la puerta de la conductora venezolana de televisión Carolina Sandoval, según unas declaraciones que dio recientemente a la presentadora Marianne Suárez.

“Buscando a un hombre parecido a mi padre, me he equivocado en escoger y eso está mal”, dijo en una parte de la entrevista sobre qué pudo haber fallado en su matrimonio.

Luego de esto, a la Venenosa, como también es conocida, le preguntaron: “¿Tú sigues apostando al amor, verdad?” y ella respondió: “¿Quién te dice que no estoy enamorada?”.

La conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! reconoció que es enamoradísima y que en estos momentos se siente muy a gusto con todo lo que ha evolucionado en torno al concepto de amor.

“No lo quiero cambiar, el hecho de que les cuente la experiencia de todas mis etapas de la vida, no indica que no esté apostando a esa persona maravillosa, a la que admiro, respeto y no quiero hacer esto público de mostrar una foto para legitimarlo, para darle la aprobación o un nombre”, comentó.

En su opinión, el amor puede ser más libre y menos comprometido con la presión social.

Afirmó que algo que aprendió es que no debe compartir tanto de su relación e indicó que recientemente la vinculan con muchos hombres, pero ninguno de esos que muestra en redes es quien le robó el corazón.

“A todas las personas que publico, que me estén adjudicando como pareja, es la última que es. Así que no se crean el cuento ni al entrenador, ni al conductor, a todos los que están viendo en Instagram, error, no es”, reveló.

Con esto, negó que nadie de las personas recientes que ha mostrado sea su novio, pero tampoco descartó que esté saliendo con alguien. “Ahorita estoy tranquila, no quiero un amor tóxico, no tengo una relación con la que tengo mucho tiempo hablando, que ocupa mi corazón, pero también mi cerebro está muy claro, pues mis amigos me dicen ‘vas a quedar en Madrid’ y la gente sabe que mi corazón está en Madrid, la gente lo sabe, pero yo tengo clara mi operación, mi estructura y eso está en Estados Unidos”, detalló.

