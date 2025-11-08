El jugo que bebe Carolina Sandoval para desinflamar su cuerpo 

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval subió a su cuenta en Instagram un video en el que habló de un juego que, según indicó, le ayuda a desinflamar su cuerpo.

En el material audiovisual, la Venenosa, como también es conocida, mostró recientemente parte del proceso que cumple para esta preparación.

“Prepara conmigo el jugo que me desinflama, yo le coloco papaya, jugo o aguita de coco con un poquito de sabor a piña y mi mágica poción que me desinflama por día, yo diría que unas dos libras por día, para no exagerar”, afirmó.

Después de esto, inicó que próximamente revelará el producto secreto que usa y que incluye semillas de chía y té verde. “Tiene varias cositas que estoy segura de que cuando lo prueben, les va a encantar”.

¿Qué incluye el jugo de Carolina Sandoval?

En la descripción, la creadora de contenido hablaba de los ingredientes que usa y las propiedades que tienen.

Por ejemplo, del agua de coco destacó que hidrata profundamente y ayuda a eliminar toxinas y equilibra los electrolitos.

Acerca de la papaya, explicó que contiene enzimas digestivas (como la papaína) que reducen la inflamación y mejoran la digestión.

Además, usó piña, fruta que “es rica en bromelina, un poderoso antiinflamatorio natural que también ayuda a descomponer las proteínas y prevenir la hinchazón abdominal”.

Por último, indicó que le echó su nuevo producto, que consiste en “una fórmula natural que te ayuda a regular tus idas al baño, mejorar tu digestión y sentirte más ligera cada día”.

Sigue leyendo:

· Carolina Sandoval muestra en Instagram su cambio físico

· Carolina Sandoval sube foto en bikini y dice: “El mar no tiene tallas”

· Carolina Sandoval habló con Liliana Rodríguez tras decirle “estúpida”