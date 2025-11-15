Cristiano Ronaldo podría recibir dura sanción tras su codazo

La situación deportiva del delantero y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, se ha complicado en cuestión de horas luego de la expulsión directa que sufrió en el partido contra el combinado nacional de Irlanda tras darle un codazo en la espalda de O’Shea acompañado de gestos airados.

Este hecho no solo lo deja fuera del próximo compromiso del cuadro lusitano, sino también abre las puertas a una sanción mucho mayor que podría terminar afectando su participación dentro del Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Portugal deberá ahora enfrentar este domingo a la selección de Armenia sin su principal estrella para luchar por lo que sería su cupo para clasificar al Mundial de selecciones, por lo que tendrán que trabajar arduamente para no quedar fuera de dicha competencia.

Cristiano Ronaldo con Portugal. (AP Photo/Peter Morrison)

Ahora, lo que realmente preocupa sobre la situación de Cristiano Ronaldo es que podría quedar fuera de la Fase de Grupos de la Copa Mundial debido a la sanción que podría recibir tras el codazo que le propinó a su contrincante dentro del área.

La FIFA contempla un castigo mínimo de dos encuentros cuando una acción se considera juego brusco grave. Según el Código disciplinario, en el capítulo 2, artículo 14.1, apartado e, se aplican “al menos dos partidos por juego brusco grave”, concepto que engloba entradas o disputas excesivamente duras por la pelota.

Uno de los ejemplos recientes sobre las medidas tomadas por la FIFA fue el de Aurelien Tchouameni, con la selección francesa, cuando recibió una roja directa ante Islandia en septiembre y como consecuencia se perdió el siguiente encuentro por la expulsión y uno adicional por la catalogación de la jugada como acción de dureza extrema.

Una situación semejante vivió el turco Barış Alper Yılmaz, suspendido tras ver la roja contra Georgia y ausente después ante España y Bulgaria correspondiente al proceso eliminatorio para el Mundial.

Cristiano Ronaldo fija el 2026 como su último Mundial. Crédito: Armando Franca | AP

El mismo reglamento que castiga el juego brusco grave establece un nivel superior de sanción si el acto se considera violencia intencional. En el artículo 14.1 del Código se especifica que podría recibir “al menos tres partidos o un período de tiempo apropiado por agresión, incluyendo golpes con el codo, el puño, una patada, un mordisco, un escupitajo o cualquier agresión a un oponente o a una persona que no sea un árbitro”.

Ese punto es especialmente delicado, ya que el golpe de codo de Cristiano encaja directamente en esa definición. De confirmarse como conducta violenta, la sanción mínima sería de tres partidos, lo que dejaría al capitán portugués fuera de los dos primeros compromisos de su selección en el Mundial.

Sigue leyendo:

–Kylian Mbappé se lesionó tras clasificación de Francia al Mundial 2026

–Javier Aguirre lanza dura crítica contra Guillermo Ochoa por usar la camisa del Tri

–Pitbull Cruz quiere ser reconocido como la próxima gran estrella del boxeo mexicano