Pitbull Cruz quiere ser reconocido como la próxima gran estrella del boxeo mexicano

El destacado boxeador mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, aseguró que está completamente enfocado en poder mantener un dominio en el cuadrilátero para el combate que tendrá el próximo 6 de diciembre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, lugar en el que se enfrentará contra Lamont Roach.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Fightnews, donde el pugilista azteca habló sobre la gran expectativa que ha generado este combate que representa un momento crucial para su futuro: esto debido a que desea conseguir victorias sin importar las circunstancias para luchar por más cinturones de campeón.

“Ganar es la única opción el 6 de diciembre. Debe ser contundente. Sé que no hay margen de error. Debemos vencer y lo haremos round a round… Todo mi equipo está enfocado en el mismo objetivo: ganar, cueste lo que cueste”, expresó Cruz al asegurar que debe ganar ya sea por nocaut o por decisión unánime.

Cruz no subestima a su oponente y reconoce las cualidades de Lamont Roach como un boxeador fuerte y con un golpe potente. A pesar de que se siente preparado, asegura que su equipo está trabajando arduamente para no dejar nada al azar.

“Sabemos que tenemos un gran oponente enfrente y sabemos que no podemos subestimarlo. Estamos estudiando todas sus peleas anteriores y asegurándonos de conocer tanto sus aciertos como sus debilidades. Nos estamos fortaleciendo cada día y eso me da cada vez más confianza en que saldremos victoriosos el 6 de diciembre”, enfatizó Cruz.

El pugilista mexicano también compartió sus pensamientos sobre la creciente expectativa en torno a su carrera profesional, especialmente en cuanto a su potencial para convertirse en la próxima gran figura del boxeo mexicano.

Ante toda esta situación el propio Pitbull Cruz habló sobre la presión que esto implica; a pesar de esta situación también enfatizó que le genera una profunda motivación para demostrar las cualidades que posee y que tiene lo necesario para alcanzar sus objetivos.

“Que se hable de mí como la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo me ceda la antorcha me motiva enormemente. Me impulsa a buscar la perfección, pero eso no cambia mi objetivo. Como siempre, quiero asegurarme de que los verdaderos ganadores sean los aficionados el 6 de diciembre”, dijo.

“Habrá muchos aficionados mexicanos en San Antonio. Regresar a un lugar donde puedes ver y sentir el apoyo de tu gente, aunque estés lejos de casa, es una gran sensación. Ahora que estamos de vuelta, esperamos que la energía y el entusiasmo de los aficionados sigan presentes e incluso hayan aumentado desde mi última pelea en el ring”, enfatizó.

Para finalizar, el Pitbull Cruz habló sobre el evento encabezará y mencionó que, aunque todas las peleas preliminares son interesantes, hay una en particular que sigue con atención, siendo esta la protagonizada por Jesús Ramos Jr. contra Shane Mosley Jr.

“Todas las peleas preliminares son muy buenas. Creo que será una pelea muy entretenida. Ramos y yo somos dos guerreros mexicanos y representamos a nuestra gente con humildad y dignidad“, concluyó el pugilista que espera poder quedar vencedor el próximo 6 de diciembre.

