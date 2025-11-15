Javier Aguirre lanza dura crítica contra Guillermo Ochoa por usar la camisa del Tri

El director técnico de la selección de México, Javier Aguirre, decidió pronunciarse sobre el viaje que realizó el guardameta Guillermo ‘Memo’ Ochoa hasta México para compartir con sus antiguos compañeros y realizar diversas actividades personales.

Una de las cosas que realizó el guardameta que lucha por conseguir su cupo para el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, fue el de realizar un comercial previo a este torneo; la situación generó especulaciones sobre un posible vínculo con el Tri y su posible convocatoria.

Ante este hecho el estratega respondió durante la conferencia de prensa previa al partido de este sábado contra la selección de Uruguay que esta actuación de Ochoa no estuvo relacionada con el equipo nacional y que se trató exclusivamente de un acuerdo personal del jugador.

“El trabajo de ustedes es de interpretación, ante falta de información, interpretan, es un tema comercial, de Memo con esta empresa, nosotros como selección nacional, no tenemos nada que ver. Memo no entró al CAR, no hizo esa publicidad en el CAR. Hay jugadores que hacen muchísimas publicidades y no nos incumbe, cada quien puede hacer con su imagen lo que le plazca. No fue en mis instalaciones, tengo límites, permitimos que accedan familiares, gente que nos da servicios, pero hasta ahí, no va vinculado a la Selección”, expresó.

Después de aclarar el tema, el entrenador también aprovechó para hablar sobre la competencia interna en la portería, resaltando que ha probado a casi una decena de arqueros, lo cual demuestra que aún no define a los tres que asistirían al Mundial si hoy tuviera que decidirlos.

“Hemos llamado a cinco a seis porteros: Tapia, Padilla, Moreno, Jurado, Malagón, Sánchez, he llamado nueve porteros, nadie tiene su puesto asegurado”, enfatizó en sus declaraciones.

Además del análisis sobre los porteros, Aguirre se refirió a la presencia de jóvenes en la convocatoria actual. Enfatizó que el crecimiento de las categorías menores ha permitido una renovación constante, algo que considera positivo rumbo a la última Fecha FIFA de 2025.

“Muy bien, siempre renovarse es buena señal, el futbol mexicano con su reglamentación de menores nos ayuda mucho, lo que hizo la Sub-17 en Qatar y la 20 en Chile, esta renovación de jugadores, tenemos un promedio de 26 años y pico, hace un buen proceso de selecciones menores hacia arriba. Los técnicos, a parte que los obligan, se atreven a jugar con jóvenes, en el fútbol uno no se fija en las edades. Da gusto ver a Obed y a Mora, que hace unos días jugaban con chicos de su edad y ahora tienen los tamaños para jugar con los mayores”, resaltó.

Habla sobre la ofensiva

De igual forma, el Vasco Aguirre también habló sobre la delantera de la selección mexicana, especialmente sobre las similitudes que existen entre el estilo de juego de Armando ‘Hormiga’ González con el de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“Hay paralelismos en sus carreras, hijos de futbolistas, y tienen el don de gol. A Javier le dabas 15 minutos y mete gol, en el Mundial no inició y le anotó a Francia. Así es este chavo, el otro día el balón da en el poste, había ocho y le cae a él”, sostuvo.

“Creo que este muchacho volará a otras latitudes pronto, espero que así sea, es orgullosamente mexicano, tiene ese duende, como Mora. Mora sigue como esa línea dinástica de Tomás Boy, Cuauhtémoc Blanco, tiene esa personalidad para pedir la pelota con 16 años, realmente salen pocos de cuando en cuando, con mucha calidad”, concluyó.

