Eleazar Gómez revela su experiencia tras la denuncia de Tefi Valenzuela

Eleazar Gómez es uno de los participantes del reality show “La Granja VIP”, en el cual ha abordado diversos aspectos sobre su vida, y uno de los temas que tocó fue cuando estuvo detenido, luego de que su expareja sentimental, Tefi Valenzuela, lo demandara tras ella haber declarado que él la agredía físicamente.

“Estaba en un lugar donde perdí la voz, la capacidad de defenderme, de decir algo. (…) Pensé dejar todo el medio artístico… dije que ya no quería dedicarme a esto. Estaba hasta la mad…, todo el mundo hablando de mí, diciendo. No saben nada“, dijo sobre la situación que estaba atravesando.

Parte de las declaraciones que dio la modelo fue que él, aparentemente, habría tratado de estrangularla, y él explicó que el hecho de haber estado viviendo en un país que no era el suyo lo hizo enfrentar duras consecuencias legales; entre ellas, haber estado detenido en el año 2020.

@tefivalenzuela Este video es de 6 noviembre 2025 en TV Azteca donde mi agresor vuelve a mencionarme . Tú Eleazar en la corte el 2021 cuando te dieron tu condena después de ser vinculado a proceso por las pruebas , aceptaste frente al juez haberme golpeado brutalmente y se te encontró CULPABLE , y ahora te inventas que te pusimos un 4 , como si fuera un chiste que intentaras M@TARME . Yo a ti decidi interpretarte como un maestro en mi vida , perdonarte y después de eso yo me convertí en una mejor persona y si eso tenía que pasar para que yo mejore no me quejo , se lo agradezco a Dios , pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes , para lavar tu imagen , no eres y nunca serás una víctima . Donde quedaron tus disculpas y tu disque arrepentimiento ? .Tu estás reviviendo un pasado que yo había dejado de lado. Ya déjame en paz y sigue tu camino lejos de mí #lagranjavip #eleazargomez #violencia #8m #niunamas ♬ AURA – Ogryzek

“A mí me pusieron un cuatro, cabr*n, pues obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el p*do, literal era de otro país (Tefi Valenzuela, de ascendencia peruana), me la aplicaron bien duro. Pero bueno, yo sí fui a parar un rato (al bote)“, explicó el actor.

Tras las declaraciones de Eleazar, la modelo decidió aclarar una situación en la que él estaba quitándose responsabilidad de los actos que cometió cuando fueron pareja. La peruana manifestó que, luego de tanto tiempo, ella decidió dejar esa situación a un lado, pero aseguró que no puede permitir que él intente parecer como si nunca hizo nada cuando las cosas están completamente diferentes entre ellos.

“A ti nadie te puso un 4, ni nadie te aplicó nada bien duro. (…) Tú te declaraste culpable, el juez te declaró culpable. (…) ¿y cómo vivías? Gratis en mi apartamento. Yo a ti decidí interpretarte como un maestro en mi vida, perdonarte, y después de eso yo me convertí en una mejor persona. (…) Pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes, para lavar tu imagen; no eres, y nunca serás, una víctima“, menciona a través de la plataforma de TikTok.

