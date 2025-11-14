Lina Luaces en su primer defile en traje de baño en el Miss Universe 2025

Lina Luaces desfiló este viernes 14 de noviembre en traje de baño, como parte de las actividades previas a la noche final del Miss Universe 2025, que se celebra en Tailandia.

La representante de Cuba modeló en el Columbia Pictures Aquaverse, en donde las candidatas debieron enfrentar varias dificultades, debido a que el comienzo de la pasarela era en un nivel más alto, en el que comenzaban a modelar, para luego bajar en tacones por unas escaleras.

Muchas de las candidatas titubearon al momento de descender para luego caminar muy cerca de una de las piscinas.

En el caso de la hija de Lili Estefan estuvo algo insegura. Sin embargo, salió airosa del reto y una vez terminó de bajar las escaleras, apostó a la fuerza y determinación para desfilar.

Sin duda, la altura de Lina Luaces le favoreció, pues cada paso la hacía lucir estilizada, llamando mucho la atención del público.

En la cuenta en Instagram de la organización Miss Universe Cuba se mostraron satisfechos con el trabajo que hizo y por esa razón escribieron: “Bella, segura y con una naturalidad única, así fue como nuestra reina se vio durante el Swimsuit Fashion Show de Miss Universe 2025”.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron con cientos de mensajes a la participación de la estadounidense de raíces cubanas en el certamen. Algunas de las opiniones que se leyeron fueron: “Mis favoritas, México y Cuba”, “La garza de Cuba”, “Hermosa, princesa, desde Venezuela sigue adelante, lo estás haciendo muy bien”, “Ella es bella, su cuerpo es espectacular, muy trabajado”, “Así se hace”.

Otros afirmaron: “Confianza, cuerpo y control… eso es lo que diferencia a una reina, amando reina, amando cada más tu paso por Miss Universo”.

