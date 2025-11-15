WhatsApp prepara función para identificar el nombre de números desconocidos

WhatsApp está desarrollando una nueva herramienta que permitirá identificar el nombre de usuarios que llamen o envíen mensajes desde números desconocidos, una función que busca mejorar la seguridad y reducir el riesgo de recibir contactos no deseados. Esta característica apareció recientemente en versiones beta de la aplicación, lo que indica que el despliegue global podría estar más cerca.

De acuerdo con los reportes detectados en pruebas para iOS y Android, la app mostrará el nombre de usuario asociado al número desconocido, incluso si no se encuentra guardado en la agenda del dispositivo. Esta novedad llega mientras la plataforma avanza hacia un sistema de identificación basado en “usernames”, un cambio que lleva años en preparación.

La función permitirá ver nombres asociados a números no guardados

Según Digit, esto aplicará tanto para mensajes como para llamadas entrantes, ofreciendo una capa adicional de contexto antes de decidir si responder o bloquear.

La función busca brindar mayor seguridad y privacidad a sus usuarios. Crédito: Shutterstock

De acuerdo con Business Standard, la función forma parte de un conjunto más amplio de herramientas de privacidad que WhatsApp ha estado probando, y que permitirán interactuar sin tener que compartir el número telefónico directamente. Esto también facilitaría identificar contactos en grupos o chats compartidos sin necesidad de añadirlos a la agenda.

La herramienta dependerá de la configuración de privacidad de cada usuario

Según Gadgets360, la visualización del nombre podrá variar dependiendo de cómo cada persona configure sus opciones de privacidad. Si un usuario decide ocultar información básica o limitarla solo a sus contactos, el nombre podría no aparecer, o hacerlo con restricciones. Aun así, la intención es ofrecer más claridad sobre quién intenta iniciar una conversación.

Por ahora, la función se mantiene en periodo de pruebas y no tiene fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, los avances en las versiones beta sugieren que podría llegar a los usuarios en una futura actualización global.

WhatsApp avanza hacia un sistema basado en nombres de usuario

De acuerdo con Moneycontrol, la implementación de nombres de usuario representa uno de los cambios más significativos para la app en los últimos años. Mientras se afina la herramienta, la plataforma de mensajería continúa ampliando funciones centradas en la seguridad, como verificación en dos pasos, control de privacidad mejorado y herramientas para detectar contactos sospechosos.

