El novio de Cardi B, Stefon Diggs, fue demandado por presunta agresión

El novio de la rapera Cardi B enfrenta otro conflicto legal luego de que fue demandado por su exnovia Mulan Hernandez por presunta agresión física y por intentar silenciarla, según informaron medios como Page Six y US Weekly.

De acuerdo con la demanda obtenida por los mencionados medios, Hernandez presentó una contrademanda contra Diggs el 7 de abril de este año en un tribunal de Texas luego de que el jugador de la NFL la acusó de presunta agresión.

Hernandez negó las acusaciones de Diggs, quien espera su primer hijo con Cardi B, en su contra y aseguró que fue el jugador quien la agredió físicamente. Según relató Hernandez, quien protagonizó Basketball Wives Orlando, el 7 de junio de 2024 Diggs le dio un puñetazo en la nuca con el puño cerrado.

La personalidad de televisión aseguró en la demanda que Diggs intentó silenciarla al persuadirla para que firmara un acuerdo de confidencialidad “para que su acto malicioso y atroz se mantuviera oculto a la NFL y al público”.

Según dice la demanda, Diggs envió a su asistente a Boston para encontrarse con Hernandez y convencerla de firmar el acuerdo, lo que habría impedido que ella lo denunciara por la agresión.

En febrero de este año Stefon Diggs demandó a Hernandez y a Brianna Mack , por agresión, allanamiento de morada, angustia emocional intencional, conspiración y otros cargos. En la demanda el jugador de la NFL acusa a Mulan Hernández, con quien dice que tuvo una relación casual, de agredir repetidas veces durante un altercado en su departamento en Houston y de destrozar varios de sus objetos personales mientras estaba bajo presunto estado de ebriedad.

En la demanda el jugador de fútbol americano aseguró que Hernandez dijo en su visita al médico el 14 de junio que fue golpeada falsamente en la parte posterior de la cabeza.

En medio de esta situación, Stefon Diggs también enfrenta una demanda de una mujer llamada Aileen Lopera quien asegura que el jugador de la NFL es padre de su hija de cinco meses.

Mientras esto ocurre, el deportista está disfrutando su relación con la rapera Cardi B, con quien espera su segundo hijo. Este es el cuarto bebé de Cardi B y el primero con Diggs.

Sigue leyendo:

Taylor Swift explica por qué no se ha presentado en el show del Super Bowl

Nicole Kidman presume nuevo look junto a sus hijas en París tras separación de Keith Urban

Rosie O’Donnell solicita la ciudadanía irlandesa tras enfrentamiento con Donald Trump