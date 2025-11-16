Hallan a hombre muerto dentro de un camión del departamento de parques en Randall’s Island

Un sujeto fue descubierto sin vida en la parte de atrás de una camioneta del departamento de parques de la ciudad de Randall’s Island el viernes en la mañana con un traumatismo craneoencefálico, informaron las autoridades.

Un trabajador del parque halló al hombre en cuestión cerca de Central Road y Bronx Shore Road alrededor de las 7:21 de la mañana y llamó al 911, explicó la policía. La identidad del hombre de 47 años no se ha dado a conocer hasta que se le notifique a sus parientes.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que todavía está tras las pesquisas del hecho y que el médico forense de la ciudad determinará la causa de muerte del individuo desconocido, informo Gothamist.

De acuerdo con los funcionarios, los oficiales habían acudido en auxilio del hombre nueve veces antes cuando se había caído en estado de ebriedad grave.

Randall’s Island, ubicada entre El Bronx, Manhattan y Queens, aloja múltiples instalaciones municipales, incluyendo dependencias del departamento de parques, campos deportivos, un centro psiquiátrico y un albergue para personas en situación de calle.

