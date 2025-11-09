Dollar Tree: los 5 mejores artículos de otoño que no te puedes perder
En Dollar Tree puedes encontrar productos esenciales de otoño: decoración, artículos de manualidades y más
La temporada de otoño está aquí, y no hay mejor momento para comenzar a comprar los artículos imprescindibles que Dollar Tree ofrece. Cuanto más tiempo dejes pasar para adquirir tus productos de otoño, más probable será que se agoten y termines pagando más en tiendas más grandes. Aquí te mostramos algunos artículos que definitivamente no querrás dejar pasar.
Cartel de madera colgante Crafters Square
Desata tu creatividad con estos carteles de madera colgantes, perfectos para decorar tu hogar. Disponibles en forma de calabaza, calabaza con enredaderas y patrones de hojas, estos carteles pueden ser personalizados con pintura, marcadores, lápices de colores, cuentas y más, dándote la libertad de crear lo que desees. Precio: $1.50
Faroles con luces LED
Crea una atmósfera acogedora en tu hogar con estos faroles de luces LED con tema de cosecha. Cada farol tiene una vela LED que funciona con tres baterías AAA (no incluidas), y cuenta con un interruptor de encendido/apagado. Puedes elegir entre faroles en color crema, marrón o negro, cada uno con detalles florales rústicos que aportan un toque cálido y festivo. Precio: $7.00
Base giratoria de madera
Aunque este producto es un poco más caro que otros productos de Dollar Tree, los compradores están de acuerdo en que vale la pena cada centavo. Con un diámetro de 13.9 pulgadas, este accesorio de madera está disponible en una variedad de estampados otoñales. Es ideal para exhibir tus arreglos florales de otoño, o para usarlo en proyectos de manualidades como coronas de otoño o centros de mesa. Precio: $7.00
Spray de habitación
Si te encuentras con el spray de habitación y ropa con aroma a brown sugar vanilla, no dudes en añadirlo a tu carrito. Muchos compradores de Dollar Tree han comentado que, aunque este spray es increíblemente fragante, a menudo es difícil encontrarlo completamente disponible en las tiendas. No lo dejes pasar si lo ves en tu próxima visita. Precio: $1.50
Figuritas de colección
Agrega un toque de alegría festiva a tus ventanas y estanterías con estas figuritas de cosecha. Disponibles en formas de espantapájaros, zorros y pavos, estas decoraciones son perfectas para usarlas durante toda la temporada de otoño. Precio: $1.50
