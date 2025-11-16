Francis Ford Coppola elogió a Guillermo del Toro por ‘Frankenstein’: “Somos tan afortunados”

El aclamado director Francis Ford Coppola celebró el trabajo del director mexicano Guillermo del Toro en la película Frankenstein, una adaptación de la novela de Mary Shelley.

El director de ‘El Padrino’ aplaudió la reinterpretación que el cineasta mexicano le dio a este clásico de la literatura universal. Francis Ford Coppola calificó a Del Toro como un “genio” y aseguró que ‘Frankenstein’ es una obra contada de una forma personal y original.

“FRANKENSTEIN de Guillermo del Toro es una composición elegante y única sobre el amor y la belleza, contada de la manera más personal y original. Somos tan afortunados de tener al genio cinematográfico del Toro para guiar e iluminar nuestras vidas de una forma que nadie más puede.

El director de ‘Drácula’ destacó la actuación del elenco en la cinta de Netflix y que se perfila para la próxima edición de los premios Oscar. “Hermosas imágenes, actuaciones memorables (Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth), y momentos que fluyen como una fuente incontrolable de alegría apasionada”, dijo.

Ford Coppola se ha adentrado en el cine gótico, no solo con la adaptación de ‘Drácula’ ya que en 1992 produjo otra versión de Frankenstein dirigida por Kenneth Branagh, con Robert De Niro como protagonista.

Guillermo del Toro ha sido fuertemente aplaudido por la reinterpretación de ‘Frankenstein’. La cinta se estrenó el pasado 7 de noviembre en Netflix y ha recibido buenos comentarios de la crítica.

“ Frankenstein es, básicamente, la historia de otro niño que es creado por un niño lastimado para remediar su infancia y reproduce la brutalidad. No es que la obra sea una metáfora, nuestra vida es la metáfora. Es curiosísimo cuando tú afirmas ‘Yo no voy a repetir lo que vi que mi padre hizo incorrectamente’ y a los 41 años dices, ‘Ay, ¿en qué momento me volví mi jefe?”, dijo Guillermo del Toro en una entrevista para El País.

El director ha dicho que su sueño desde los 11 años era adaptar la historia de ‘Frankenstein’ al cine. Cincuenta años después el director mexicano cumplió su sueño de la infancia de hacer su propia versión de la historia del famoso monstruo y su creador.

Sigue leyendo:

Oscar Isaac dice que volvería a Star Wars si Disney logra “no sucumbir ante el fascismo”

Guillermo del Toro se niega a usar Inteligencia Artificial en sus películas: “Preferiría morir”

Guillermo del Toro envió un mensaje de apoyo a los mexicanos en EE.UU.