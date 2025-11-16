Italia cae 1-4 ante Noruega y va a su tercera repesca mundialista consecutiva

Italia volvió a vivir una noche amarga en su camino mundialista. La ‘Azzurra’ cayó 1-4 frente a Noruega en San Siro y quedó obligada, por tercera ocasión consecutiva, a disputar una repesca para buscar su cupo al Mundial 2026.

El guion se repitió para Italia. Eliminada de Rusia 2018 y de Qatar 2022, ahora tendrá que jugarse nuevamente la vida en un repechaje. La eliminación directa ante Suecia y luego el batacazo histórico de Macedonia del Norte siguen pesando, y esta fase de clasificación no hizo más que profundizar la crisis. El equipo inició el camino con un tropiezo ante Noruega y lo cerró de la misma manera, sin poder imponerse ante el único rival directo por el boleto.

Italia necesitaba un milagro: ganar por nueve goles de diferencia para soñar con la clasificación directa. Pero tampoco logró la victoria que habría aportado algo de calma en medio de la tormenta. El gol tempranero de Pio Esposito, ariete del Inter que marcó en su propio estadio, apenas sirvió como espejismo.

En el segundo tiempo, Noruega volteó el marcador con autoridad. Nusa igualó en el minuto 63, y Erling Haaland, ausente durante gran parte del encuentro, apareció para firmar un doblete letal en apenas dos minutos. Primero, al 78, definió de primera al segundo palo para superar a su compañero Gianluigi Donnarumma. Y al 80, tras un error defensivo, empujó el segundo tras una asistencia de Thorsby.

El golpe definitivo llegó en el tiempo añadido con el tanto de Larsen (90+3), que selló la clasificación noruega y confirmó el derrumbe italiano.

El equipo ahora dirigido por Gennaro Gattuso, tras el relevo de Luciano Spalletti, se mostró sin respuesta y atrapado por sus propios fantasmas. El repechaje aparece otra vez en su horizonte como única vía para evitar un tercer Mundial consecutivo sin Italia, un escenario impensado para un país tetracampeón del mundo pero atrapado en una crisis profunda.

