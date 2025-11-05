Robert Pattinson confirma que es parte de ‘Dune: Part Three’

Robert Pattinson está promocionando el estreno de la película ‘Die, My Love’ junto con Jennifer Lawrence, pero también ha aprovechado una de las entrevistas para hablar sobre su participación en ‘Dune: Part Three’.

El actor ha confirmado que es parte del elenco de la última parte de la exitosa película dirigida por Denis Villeneuve, aunque no ha dejado claro cuál personaje interpreta, todo indica que será Scytale, el villano de esta tercera entrega.

Por los momentos se han dado pocos detalles sobre la producción, la cual realmente tendrá por nombre ‘Dune: Messiah’. Lo que se sabe es que la grabación lleva unos meses y que Villeneuve está esperando terminar con el proyecto para dedicarse a la nueva película de James Bond.

Pattinson durante una entrevista con ‘IndieWire’ dejó claro que ya ha grabado sus escenas en el desierto y cómo la experiencia le ha servido para trabajar en otros proyectos.

“En realidad fue algo muy agradable. Cuando estaba haciendo ‘Dune’, hacía tanto calor en el desierto que simplemente no podía cuestionar nada. Y fue muy relajante, como si mi cerebro realmente no estuviera funcionando, no tenía ni una sola célula cerebral activa. Solo escuchaba a Denis: ‘¡Lo que tú digas!’. La verdad es que lo encontré relajante. Y ahora estoy aplicando eso a otros papeles”, dijo en la entrevista.

