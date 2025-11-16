Kim Kardashian llora en un video mientras se preparaba para el examen de abogacía

La empresaria y modelo Kim Kardashian abrió su corazón a sus seguidores y compartió un momento difícil a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. La dueña de Skims reprobó el exámen para recibir la licencia como abogada, lo cual afectó emocionalmente a la empresaria.

En el video Kim Kardashian se deja ver llorando, exhausta, mientras se preparaba para presentar el exámen de la barra. “He compartido gran parte de este camino con ustedes, y este verano documenté algunas de las dos últimas semanas de estudio: los altibajos y todo lo demás”, escribió Kim Kardashian en la publicación.

La socialité aseguró que el resultado, después de tanto esfuerzo, fue decepcionante. Sin embargo, no planea rendirse, sino por el contrario esforzarse aún más.

“El 7 de noviembre me enteré de que no había aprobado el examen de abogacía. Fue decepcionante, pero no es el fin. Este sueño significa demasiado para mí como para abandonarlo, así que voy a seguir estudiando, aprendiendo y esforzándome hasta conseguirlo”, continuó en el pie de foto.

En el video Kim Kardashian muestra todos sus esfuerzos para prepararse y estudiar para el examen de abogacía tras cuatro años de estudio en Derecho.

“Cada vez que siento que estoy un paso adelante, sucede algo que intenta impedirme hacerlo”, dijo en el video. “Bueno, faltan dos semanas para el examen. Estoy un poco nerviosa, ya saben, llevo cuatro meses estudiando sin parar, cancelé todo el trabajo, no atiendo llamadas de trabajo, no hago prácticamente nada más que ser mamá y estudiar. Así que, ahora que estamos en la recta final, a estas dos últimas semanas, mis hijos están de vacaciones y puedo concentrarme”, dijo en el video grabado antes de su examen.

Kim Kardashian continuó hablando en el video. “Sé que he aprendido de una manera muy diferente esta vez. Es como si nunca te sintieras completamente preparada, pero tienes que lanzarte cuando sientes que estás cerca; así es la vida. Sé que tengo una sola oportunidad, y la aprovecharé. Lo lograré”.

El pasado 8 de noviembre Kim Kardashian reveló que reprobó su examen de derecho. ““Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora en este trayecto. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, escribió Kim Kardashian en sus historias de Instagram.

