Kim Kardashian borra fotos de Harry y Meghan en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Kris Jenner y su hija Kim Kardashian borraron de sus redes sociales fotos en las que aparecía el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en la fiesta de cumpleaños de la matriarca de la familia.

La madre del clan Kardashian celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta temática al estilo ‘James Bond’ en la mansión que Jeff Bezos y Lauren Sánchez tienen en Beverly Hills. En sus redes sociales Kim Kardashian y Kris Jenner publicaron fotos con la decena de celebridades que asistieron al evento, incluyendo los duques de Sussex. Sin embargo, las fotos en las que aparecían los exmiembros de la familia real británica fueron eliminadas.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las Kardashian-Jenner y los duques sobre el motivo por el que las fotos fueron eliminadas. Sin embargo, una fuente dijo a Page Six que el representante de Harry y Meghan pidió a Kris Jenner y a Kim Kardashian que borren las fotos en las que aparecen los duques. Según dijo la fuente, la pareja quiere evitar que la familia real se enoje mientras intentan reconciliarse tras años de distanciamiento.

Otros reportes indican que Meghan y Harry no consintieron la publicación de fotos suyas en la fiesta en una forma de consentimiento antes del evento. Otra fuente dijo que, al ser el Día del Recuerdo en el Reino Unido, pensaron que “podría ser mejor” borrar las imágenes de la realeza de las publicaciones de la fiesta.

En un post de Kim Kardashian aparecía la empresaria posando junto con Meghan Markle y en otra publicación de Kris Jenner aparece bailando con los duques. Estas fotos desaparecieron del feed de ambas celebridades.

La fiesta de cumpleaños número 70 de Kris Jenner fue un evento sorpresa organizado por sus hijas Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie. La fiesta estuvo inspirada en las películas de James Bond y asistieron decenas de celebridades al glamoroso evento que se realizó en la casa de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills.

Algunos de los que asistieron a la fiesta fueron Hailey y Justin Bieber, Beyoncé y su madre, Tina Knowles, las hermanas Nicky y Paris Hilton, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Naomi Watts, Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, Vin Diesel, Miranda Kerr, Evan Spiegel, Vanessa Bryant y su hija Natalia, Meghan Trainor, entre otros.

