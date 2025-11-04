La empresaria y modelo Kim Kardashian reveló que ha usado la herramienta de Inteligencia Artificial llamada Chat GPT pero que esto le hizo reprobar su examen de Derecho en el pasado. Según explicó, usó la IA para ayudarla a estudiar para sus exámenes, pero las respuestas de esta herramienta la orientaron en la dirección equivocada.

Kim Kardashian participó en la serie Lie Detector Test de Vanity Fair con Teyana Taylor,su compañera de reparto en All’s Fair. En la prueba, Taylor le preguntó a Kardashian si usaba Chat GPT para obtener “consejos de vida” o “consejos sobre citas”, o si consideraba al chatbot “como un amigo”.

La dueña de Skims aseguró que usa la IA para pedirle asesoría legal.“Lo uso para asesoría legal. Así que, cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le tomo una foto y la pongo ahí”, dijo la empresaria. “Eso me ha hecho suspender exámenes… todo el tiempo”, explicó Kardashian. “Y entonces me enfado y le grito”, reveló.

Luego de calmarse, Kim Kardashian dice que ha mantenido conversaciones con el chat bot. “Le hablo y le digo: “Oye, vas a hacerme fracasar. ¿Cómo te hace sentir que necesitas saber estas respuestas y que voy a buscarlas?”», recordó. «Y entonces me responde: “Esto solo te enseña a confiar en tus instintos. Siempre supiste las respuestas’”, dijo.

Teyana Taylor le preguntó entonces si la IA era su “enemiga íntima” y Kim Kardashian reconoció que esto le ha enseñado a confiar en sus instintos. “Sí, una enemiga íntima. Y luego me dirá: ‘Esto solo te está enseñando a confiar en tus propios instintos. Así que ya sabías la respuesta desde el principio’”, dijo.

Kim Kardashian profundizó en su relación con Chat GPT y cómo le ha dado “una lección de vida”. “Pero tienen que mejorar porque estoy confiando en ellos para que me ayuden de verdad y ella me está dando una lección de vida y luego se está convirtiendo en mi terapeuta para decirme por qué necesito creer en mí misma después de que se equivocaron en la respuesta”, continuó Kardashian. “Es como una obsesión. Hago capturas de pantalla todo el tiempo y las envío a mi chat grupal. En plan, ¿pueden creer que esta tipa me habla así? ¡Esto es una locura!”.

Aunque Kim Kardashian reprobó tres veces el examen de Derecho, finalmente lo aprobó y dijo que pronto será cualificada como abogada.

“Estaré cualificada en dos semanas”, compartió Kim en el programa de Graham Norton del 24 de octubre . “Espero ejercer la abogacía. Quizás dentro de 10 años, deje de ser Kim K y me convierta en abogada litigante. Eso es lo que realmente quiero”.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian pagó $7 millones de dólares por su mansión vecina

Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral tras su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian celebró su cumpleaños en París y Londres