Daddy Yankee y Bizarrap arrasan en el show de medio tiempo de la NFL en Madrid

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap hicieron historia al ofrecer un show musical en el medio tiempo del primer partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

El partido se disputó entre los Miami Dolphins y Washington Commanders. Entre el segundo y tercer cuarto el DJ argentino apareció sobre una plataforma armada en el centro del legendario estadio para interpretar su más reciente éxito junto con el pionero del reguetón Daddy Yankee.

El inicio del show estuvo a cargo de la Banda de Marcha 504 de Honduras, compuesta por más de 60 músicos, que interpretó el inicio de la Bzrp Sessions con Daddy Yankee que se estrenó el pasado 5 de noviembre en todas las plataformas digitales.

Luego de la participación de la banda, Daddy Yankee apareció en la plataforma para ofrecer un show a los 80.000 aficionados que asistieron al estadio madridista para este primer partido de la NFL en el país.

Daddy Yankee apareció en la plataforma con un look totalmente de negro de cuerina y gafas de sol y a su lado lo acompañó Bizarrap, siendo el primer argentino en participar en un show de la NFL. La presentación fue transmitida por NFL Network en Estados Unidos y en más de 150 países.

El artista puertorriqueño decidió salir de su retiro, anunciado en 2022, y regresó a los shows en vivo en este imponente evento y cantando su más reciente éxito. La “Daddy Yankee: BZRP Music Session #0/66” mezcla ritmos como el mambo, reguetón clásico y la impronta electrónica de Bizarrap, recordando la década de los 2000 en la que Daddy Yankee saltó a la fama mundial.

Aunque ha lanzado otros temas, esta colaboración con Bizarrap es el primer gran éxito de Daddy Yankee tras su divorcio y la batalla judicial que enfrenta con su exesposa Mireddys González por asuntos relacionados con las empresas del cantante.

Aunque muchos esperaban que Daddy Yankee siguiera la fórmula de Shakira y lanzara mensajes directos sobre la situación que estaba viviendo tras el fin de su matrimonio, el boricua decidió evocar con ritmos la mejor época de su carrera y advertir sobre la nueva etapa en su vida que está a punto de comenzar.

“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero”, dice parte de la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap.

