Osmariel Villalobos habla del tratamiento que hará luego de que le diagnosticaran cáncer

Osmariel Villalobos, presentadora venezolana de televisión, publicó un video en su cuenta en Instagram en el que habló de la alternativa que probará para tratar el Carcinoma Ductal In Situ (DCIS), que le diagnosticaron hace poco.

En un reciente video, la exconcursante de La Casa de los Famosos contó: “Me dijeron que tenía que operarme, pero mi intuición me decía que había otra manera y decidí seguirla. Partió de una pregunta, luego una investigación, y al final una respuesta que me cambió la forma de ver mi diagnóstico”.

Luego de esto, la ex reina de belleza dijo: “En medio de mi búsqueda descubrí un ensayo clínico llamado Comet, para mujeres con DCIS como yo. Sentí que había encontrado una pista, una posible respuesta a todo lo que venía cuestionando”.

La famosa se encargó de escribirle a uno de los investigadores de este ensayo, pero le informó que el reclutamiento para aplicar a estas pruebas ya había cerrado.

“Justo cuando pensé que se cerraba una puerta, me abrió otra, hay un nuevo ensayo clínico llamado Recast. En ese momento supe que tenía que saber más”, afirmó.

A Osmariel le pareció atractivo que la vigilancia activa y la terapia hormonal podrían ser una alternativa a la operación para eliminar esta forma temprana de cáncer de mama.

“Eso fue justo lo que me hizo clic porque hasta ahora la mayoría de las pacientes reciben el mismo protocolo que un cáncer invasivo: cirugía con o sin radiación y bloqueadores hormonales”, añadió.

Por esta razón, ha decidido comenzar este proceso en el Moffitt Cancer Center & Research Institute, en Florida y se siente emocionada por los cambios que su cuerpo podría tener. “Ya tuve mi primera cita con la oncóloga que estará a cargo del protocolo que debo seguir y siento que estoy en el camino correcto”, afirmó.

En este momento, la presentadora de TV aplica ayunos y desparasitación con la intención de sanar sin una cirugía. “No estoy diciendo que este sea el camino para todos, solo quiero compartir el mío”, advirtió.

