Pollito Tropical abandona La Casa de Alofoke por su salud mental 

Luego de varias semanas encerrado en La Casa de Alofoke, el creador cubano de contenido Pollito Tropical decidió poner fin a su participación en el reality show que se transmite desde la República Dominicana y que se ha convertido en todo un éxito.

En su cuenta en Instagram, el youtuber compartió un sentido mensaje en el que habló de esta experiencia y las razones por las que no quiso continuar más en el espacio de entretenimiento.

Pollito Tropical sale de La Casa de Alofoke

“Hoy tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estuve en la casa de Alofoke, viví cosas increíbles y sentí el cariño de una familia que jamás imaginé… pero hoy, por mi salud mental, decidí dar un paso atrás y abandonar la competencia. 💛 A todos ustedes… mis corazones amarillos, gracias. Gracias por cada mensaje, por cada abrazo a la distancia, por cada voto, por cada palabra que me levantó cuando ya no podía más. No me va a alcanzar la vida para agradecerles tanto amor. De verdad…Gracias”, escribió.

La salida de Pollito Tropical se dio justamente el día en el que expulsaron a la vedette venezolana Diosa Canales, debido a unas denuncias que hizo por los puntos del superchat de YouTube, en donde transmiten el reality.

Justamente con ella, el cubano tenía una relación cercana y era una de las personas con las que compartía más su tiempo.

Para finalizar su publicación, destacó la importancia de no dejar a un lado la salud mental. “Este no es un adiós, es un respiro necesario. La salud mental es primero, siempre. Y sé que quienes me quieren de verdad van a entenderlo. Los llevo conmigo, están en mi corazón”, añadió.

En otro mensaje que dejó en Instagram, habló de lo difícil que fue dar contenido por los días en los que no se sentía bien. “A veces uno no se da cuenta de lo fuerte que ha sido… hasta que mira atrás. Este video es un pedacito de todo lo que viví, de lo que entregué, de lo que fui capaz de dar incluso en mis días más rotos”, indicó.

La Casa de Alofoke se ha convertido en un fenómeno viral en su segunda temporada, gracias a la gran cantidad de momentos inesperados que han ocurrido con el elenco. Conflictos, amoríos, comedia y sensualidad han sido la combinación perfecta para su éxito en las redes sociales.

