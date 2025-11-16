Tom Cruise y Debbie Allen celebraron por adelantado su Óscar honorífico

A pocas horas de recibir sus Óscar honoríficos en la ceremonia de los premios Governors 2025, Tom Cruise y Debbie Allen decidieron comenzar la celebración un poco antes. Ambos fueron vistos el sábado por la noche disfrutando de una fiesta íntima en la academia de danza de Allen, en Los Ángeles, donde se la pasaron bailando, según reportó Variety.

La reunión, organizada por la actriz, directora y coreógrafa, reunió a un grupo selecto de figuras de Hollywood, entre los que destacaron Jenifer Lewis, Jennifer Hudson, Jada Pinkett y Phylicia Rashad, quienes se sumaron al ambiente festivo que antecede a uno de los eventos más importantes de la comunidad cinematográfica.

De acuerdo con un invitado presente, Cruise y Allen no pasaron desapercibidos: “Tom y Debbie trajeron la energía de una auténtica celebración de Hollywood”, comentó. Ambos artistas, próximos a recibir el reconocimiento oficial este domingo, aprovecharon el encuentro para compartir pasos de baile y bromear sobre la noche que les espera.

La Academia de Cine de Hollywood homenajeará a Cruise y Allen junto al diseñador de producción Wynn Thomas, mientras que Dolly Parton será distinguida con el Premio Humanitario Jean Hersholt. Se trata de un cuarteto de figuras cuya trayectoria, según la presidenta de la Academia, Janet Yang, ha dejado “una huella imborrable” en la industria.

Cabe mencionar que Janet Yang elogió a ambos homenajeados a principios de año, afirmando que el compromiso de Cruise con el cine ha inspirado a generaciones, mientras que la carrera y pasión de Allen han dejado un legado indeleble en la industria.

“Los premios Governors de este año celebrarán a cuatro personas legendarias cuyas extraordinarias carreras y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica siguen dejando una huella imborrable“, dijo Yang en un comunicado de prensa.

“La junta de Governors se enorgullece de reconocer a estos brillantes artistas. Debbie Allen es una coreógrafa y actriz pionera, cuyo trabajo ha cautivado a generaciones y trascendido géneros, mientras que el increíble compromiso de Tom Cruise con la industria cinematográfica, la experiencia teatral y la comunidad de especialistas de cine nos ha inspirado a todos“, agregó.

La ceremonia de los premios Governors 2025 se llevará a cabo este domingo en el Salón de Baile Ray Dolby de Hollywood.

