Jessica González-Rojas conquista más apoyo para desbancar del Senado a Jessica Ramos

Faltan varios meses para que los neoyorquinos acudan nuevamente a las urnas en los comicios del 2026 para elegir a los legisladores de la Asamblea y el Senado estatal, y una de las contiendas que más atención ha logrado tiene que ver con el Distrito senatorial número 13, que abarca vecindarios como Corona, East Elmhurst y Jackson Heights, donde la actual asambleísta Jessica González-Rojas busca desbancar de la curul a la senadora Jessica Ramos.

Y en medio de la batalla que ambas líderes hispanas están dando, González-Rojas acaba de sumar dos apoyos importantes de dos líderes progresistas neoyorquinas, que espera la impulsen todavía más en sus aspiraciones para llegar a la Cámara alta en Albany: las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez.

Las legisladoras neoyorquinas destacaron que la candidata al cargo, de origen paraguayo, es la persona indicada para llegar al Senado y defender la agenda progresista que ambas líderes promueven, ya que cuenta con una trayectoria a favor de las familias trabajadoras, las comunidades LGBTQ+, los inmigrantes y el medio ambiente.

“Necesitamos en Albany a una luchadora que no se acobarde a la hora de defender a los neoyorquinos y el futuro de Queens, y ella ya ha demostrado ser esa líder: audaz, valiente y arraigada en nuestra comunidad y me enorgullece respaldarla para el Senado estatal porque Queens merece a alguien que siempre esté presente y luche por nosotros”, dijo la congresista Ocasio-Cortez.

El respaldo de la congresista no sorprende ya que desde el 2022 ha mantenido distancia con la actual senadora estatal Jessica Ramos, quien además ha sido objeto de duras críticas de líderes progresistas y votantes demócratas, luego de pasar de ser una voz fuerte contra el exgobernador Andrew Cuomo y la política que representa, a apoyarlo abiertamente para Alcalde de Nueva York.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez manifestó su apoyo a Jessica González. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martinez/El Diario NY

La congresista Nydia Velázquez también describió a Jessica González-Rojas como la mejor opción para ocupar la silla del Senado por esa parte de Queens que además incluye partes de Wooside, Astoria, Rego Park y Forest Hills.

“Me siento muy orgullosa y emocionada de que Jessica esté llevando su liderazgo al siguiente nivel. Como legisladora, Jessica González-Rojas ha luchado con ahínco por su comunidad y, como líder, ha logrado grandes avances en la transformación de la política”, dijo la congresista de origen puertorriqueño. “Estoy agradecida de trabajar con ella, apoyarla y respaldar su camino hacia el Senado estatal”.

Los dos nuevos respaldos hacia Jessica González-Rojas para que se convierta en senadora se suma al de otra lista de líderes que han manifestado su apoyo, como el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander; el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, el presidente de Queens, Donovan Richards, los miembros de la Asamblea Estatal Catalina Cruz, Steven Raga, Claire Valdez, Andrew Hevesi, Khaleel Anderson, Emily Gallagher y Phara Souffrant Forrest y los concejales Tiffany Cabán, Shekar Krishnan, Julie Won, Linda Lee, Jennifer Gutierrez, Chi Ossé, Alexa Aviles, Sandy Nurse y Shahana Hanif.

La senadora Jessica Ramos ha recibido duras críticas y ha sufrido pérdida de apoyo tras respaldar a Cuomo por la Alcaldía, a quien había criticado ferozmente. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“Me siento profundamente honrada de contar con el apoyo de dos pioneras latinas: las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, quienes desde hace mucho tiempo defienden a las familias trabajadoras y un Queens más justo y equitativo. Luchamos por los derechos y la vida de todos los neoyorquinos”, dijo la aspirante a senadora.

“Con la colaboración de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, sé que tenemos el poder, la inteligencia y la determinación para impulsar cambios en todos los niveles, proteger los derechos de nuestros vecinos y lograr resultados reales. No dejaremos de trabajar por Queens. No dejaré de luchar por Nueva York”, agregó la aspirante.

Dentro del historial de Jessica González-Rojas en su labor legislativa como asambleísta están el impulso que le ha dado a leyes como el Fondo para la Libertad y la Equidad Reproductiva; el Programa Universal de Comidas Escolares y la ampliación del acceso a la atención médica para los neoyorquinos, incluidas las familias indocumentadas y las personas que padecen asma.