Elon Musk responde a Billie Eilish quien lo llamó “cobarde” por no donar su fortuna

El multimillonario empresario Elon Musk respondió a los señalamientos en su contra que hizo la cantante Billie Eilish, quien lo acusó de acumular su riqueza y no apoyar a causas que resuelvan los problemas mundiales.

“No es una persona muy lista”, dijo el dueño de Tesla en un tuit publicado el lunes por la noche en respuesta a las acusaciones de la estrella pop.

Recientemente surgió la noticia de que el magnate tecnológico va camino de convertirse en el primer billonario del mundo gracias al nuevo plan salarial de Tesla. Billie Eilish reaccionó a esta noticia en sus historias de Instagram asegurando que Elon Musk podría contribuir a la solución de varios problemas mundiales si donara parte de su fortuna a causas benéficas durante varios años.

La cantante compartió en sus historias una publicación del grupo activista My Voice, My Choice, titulado “Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. Esto es lo que podría hacer con todo ese dinero”. En esa publicación se sugería que el empresario pagara 40.000 millones de dólares cada año para acabar con el hambre en el mundo para 2030 o que donara hasta $2.000 millones de dólares cada año para ayudar a salvar a las especies en peligro de extinción.

Esta no es la primera vez que Billie Eilish insta a los multimillonarios a donar su fortuna. Durante su discurso de aceptación de los premios a los innovadores de la revista WSJ en octubre la joven artista hizo un llamado de atención a los multimillonarios.

“Nos encontramos en un momento en el que el mundo está muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país (EE. UU.). Si tienen dinero, sería estupendo que lo utilizaran para el bien; quizá para dar algo a la gente que lo necesita. Los quiero a todos, pero aquí hay gente con mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Sin odio, pero sí, donen su dinero, amigos”, dijo a los asistentes durante su discurso.

