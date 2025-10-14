Billie Eilish envió regalos a la fan que la defendió de la agresión en su concierto de Miami

La cantante Billie Eilish se mostró agradecida con una fan que la defendió de un sujeto que agredió a la cantante durante su concierto en el Kaseya Center en Miami hace pocos días.

Billie Eilish envió regalos a una mujer llamada Aniyah, una joven de 18 años que asistió al concierto de la ganadora del Grammy en Miami. La joven se volvió viral por su rápida reacción para defender a la artista. Cuando Billie bajó del escenario para interactuar con los fans de la primera fila. Un asistente al concierto tomó a la cantante por el brazo y la estrelló contra la valla de protección. El equipo de seguridad intervino rápidamente y Billie pudo continuar con su show sin otro percance.

Sin embargo, en redes sociales llamó la atención la reacción de Aniyah quien persiguió al sujeto luego de que la seguridad lo apartó y le reclamó fuertemente. La joven fue fácil de identificar en los videos que circularon en redes sociales ya que tenía un pañuelo rojo en la cabeza.

Días después, Billie Eilish recompensó la reacción de la fan y le envió una sudadera y otros obsequios como agradecimiento por su ayuda durante el concierto. Aniyah publicó en sus stories de Instagram los regalos que le envió la cantante. “¡Muchas gracias por los regalos, Billie!”, escribió Aniyah el domingo 12 de octubre en la mencionada red social.

El gesto de Aniyah fue aplaudido por los fans de Billie Eilish, lo que le ha valido un gran aumento de seguidores en sus redes sociales. Finneas también elogió a Aniyah en su historia de Instagram poco después del incidente, escribiendo: “La chica del pañuelo rojo del programa de anoche es genial”.

Además, la plataforma de venta de entradas Stubhub organizó que Aniyah asista a concierto de Eilish. “Nuestra heroína se merece otra noche en la barricada, así que conseguimos sus entradas y la mandamos de vuelta. ¡Gracias, Aniyah, por dar un paso al frente sin dudarlo!”, escribió la compañía en Instagram.

Aunque Billie Eilish no se ha pronunciado públicamente, la policía local confirmó a ABC News que el sujeto fue expulsado inmediatamente del Kaseya Center. No se tomaron más medidas después.

