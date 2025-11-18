NFL anuncia cartelera musical para show de medio tiempo de ‘Thanksgiving Day’

La NFL anunció la cartelera musical que ofrecerá el show de medio tiempo en la triple jornada de encuentros por el Día de Acción de Gracias. Los artistas Jack White, Post Malone y Lil Jon actuarán en los escenarios de los tres partidos el próximo 27 de noviembre.

En un comunicado de la liga difundido por la cadena ESPN, la NFL confirmó la batería de artistas. El partido entre Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs contará con la actuación de Post Malone.

Con Malone y el espectáculo en el AT&T Stadium se lanzará la ya tradicional campaña benéfica de ‘The Salvation Army’, una iniciativa que combina entretenimiento y servicio comunitario.

Por su parte, Jack White actuará en el Ford Field durante el medio tiempo del partido entre Green Bay Packers y Detroit Lions.

White es un icono del rock y exvocalista de ‘The White Stripes’. El cantante también es nativo de Detroit y recientemente fue ingresado en el Salón de la Fama del Rock.

Finalmente, el último encuentro tendrá como show de medio tiempo por el Día de Acción de Gracias a Lil Jon en el enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens, en el M&T Bank Stadium.

La NFL confirmó que CeCe Winans cantará el himno nacional en Detroit y Renée Elise Goldsberry en Baltimore. Esta será la edición 86 del partido del Día de Acción de Gracias en Detroit, que comenzó a jugar en esta fecha a partir de 1934.

En este sentido, Detroit Lions anunció a comienzos de noviembre que contarán con el rapero Eminem para la organización del espectáculo del medio tiempo de su partido este año. Eminem y su manager Paul Rosenberg llegaron a un acuerdo con la organización hasta el 2027.



