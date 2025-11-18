Raúl González comparte la respuesta de su madre al revelarle su orientación sexual

Raúl González, a través de su canal de YouTube, compartió una entrevista con su madre, donde abordaron diferentes temas y uno de ellos fue sobre su sexualidad, dado que fue en el mes de octubre cuando él mencionó abiertamente que es gay. Por ello, le preguntó a su progenitora qué había sentido cuando él se lo dijo.

“No es fácil porque te lo juro de verdad que yo nunca me lo imaginé. Ni me diste motivos. Fue muy duro, claro que sí, me dolió mucho, pero después mi reacción fue: ‘Mira, eres mi hijo y yo no te cambio por nada ni por nadie y te voy a apoyar siempre’. Eso sí, le dije en ese momento: ‘Vamos a aguantarnos un poquito para decírselo a tu papá, no se lo vamos a decir todavía, vamos a esperar’. Te dije: ‘Me hubiera gustado tener un nieto, sí, de tu parte, pero si no se puede, bueno, que sea lo que Dios quiera'”, reveló su mamá.

El copresentador de Despierta América le preguntó: “¿Tuviste miedo o vergüenza?”, y le mencionó que en su posición era complejo y siempre el temor estuvo a su lado, y uno de los motivos era que, de manera repentina, algunos integrantes de su familia lo fuesen a rechazar a él porque su orientación sexual era diferente a la del resto.

González también le consultó si sintió culpa por ser gay y le dijo que en algunas ocasiones sí fue de esa manera: “A veces sí. Yo decía: ‘Sería porque yo lo tenía tanto conmigo, lo protegía tanto que eso hizo que Raúl le pasara lo que le está pasando’“.

Raúl agregó que siempre hay personas que juzgan como si ser gay hubiese sido algo de su elección, y más cuando genera tanto sufrimiento por parte de la sociedad: “Hay mucha gente que, en el nombre de Dios, te condena; hay mucha gente que piensa que es sinvergüencería, que es cosa del demonio. Nadie en la vida escogería algo que significa tanto dolor por una sociedad, por lo que piensen los demás”.

“Yo, a mis 53 años, puedo decir que me siento libre porque he sido un hombre congruente, respetuoso, de valores; no tengo que justificar ni pedirle permiso a nadie para ser feliz. Y este mensaje va dirigido a los padres que quizás en estos momentos están pasando por esta situación… El proceso no es nada fácil, pero el amor incondicional debe sobresalir por encima de cualquier cosa”, agregó.

Sigue leyendo:

· Raúl González ocultó su orientación sexual durante 30 años por una promesa a su padre

· Raúl González recibe el apoyo de su mamá tras revelar que es gay

· Conductores de ‘Despierta América’ apoyan a Raúl González tras revelar su orientación sexual