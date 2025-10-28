Conductores de ‘Despierta América’ apoyan a Raúl González tras revelar su orientación sexual

El conductor venezolano Raúl González hizo varias revelaciones sobre su vida personal en su autobiografía ‘La Verdad Muere de Pie’. En el libro, González reveló que es gay y que durante más de treinta años lo mantuvo en secreto por una promesa que le hizo a su padre, quien falleció hace varios años.

Durante la transmisión del lunes de ‘Despierta América’, programa en el que Raúl González es co conductor, el venezolano habló sobre cómo vivió durante 30 años ocultando su orientación sexual ya que le prometió a su padre que lo mantendría en secreto hasta que él se muriera.

Lo guardé en silencio durante 30 años por miedo. Sentí primero culpa, vergüenza, sin embargo, llega un momento en que la mentira cansa, la mentira encadena y la verdad produce alivio”, dijo en ‘Despierta América’.

Sus compañeros del programa le dedicaron palabras de apoyo a Raúl González tras esta valiente revelación.

La conductora y exreina de belleza dominicana Francisca expresó su apoyo a su amigo y compañero. “Admiro tu valentía, te respeto más que nunca”, dijo Francisca. Jessica Rodríguez también expresó su admiración y felicidad por Raúl González tras hablar sobre su verdad.

Jomari Goyso le dedicó un sentido mensaje a González y reconoció sus calidades y aportes en la industria del entretenimiento. “Has sacrificado tanto por el mundo del entretenimiento y el arte que es momento de ponerte tu primero. Eres un gran compañero y el arte es tu forma de respirar, los escenarios son tu aire y este es el momento de hacer tu mejor papel. Tu papel protagonista porque ‘la verdad muere de pie”, dijo.

Karla Martínez le deseó mucha felicidad y éxito tras el lanzamiento de su nuevo libro. “Que Dios te siga llenando de esa paz que contagia. De salud y todo el amor que mereces. Que vivas libre y vueles alto. Que tu nuevo libro ayude a todo aquel que vive su verdad en silencio. Que tu barco de la libertad te lleve a cumplir todos tus sueños”, expresó Martínez.

Otra de las personas que se pronunció fue la madre de Raúl González, quien expresó su amor por su hijo y su respaldo tras su revelación.

“Yo creo que una madre acepta todo de los hijos […]. Hay muchos como Raúl que conozco a madres que no los quieren, que han pasado cosas que yo me quedo loca. Pero no solamente eso, hay hijos adictos a otras cosas, hay ladrones, asesinos… pero es tu hijo. A la larga es eso, más nada: el amor es lo único que puede ayudar. El amor salva todo”, señaló.

