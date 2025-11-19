55% espera a Mamdani con optimismo; líderes demócratas Schumer y Hochul bajan en popularidad: encuesta en Nueva York

Charles “Chumer” Schumer y Kathy Hochul, senador y gobernadora líderes del Partido Demócrata en Nueva York, buscarían ser reelectos el próximo año, pero su respaldo entre los votantes ha variado, según una reciente encuesta de Siena College.

Mientras, el recién alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, cuenta con un índice de aprobación del 55-31% entre los votantes de la ciudad y de 40-40% a nivel estatal, un aumento respecto al 30-38% de septiembre, según la misma consulta publicada ayer. La cifra es superior al 50.39% que obtuvo Mamdani al ser electo el 4 de noviembre.

Los votantes de la ciudad de Nueva York creen que Mamdani será beneficioso para la ciudad (57-26%), mientras que residentes de los suburbios del sur del estado opinan que será perjudicial (51-35%), al igual que los del norte del estado, por un margen más estrecho (44-38%).

Schumer y Hochul

El mayor bajón lo reportó el senador Schumer, con 32% de apoyo y 55% de rechazo, su peor registro en los 21 años que lleva realizándose el sondeo de Siena. Elegido para un quinto mandato en 2022, ya Schumer superó a Daniel Moynihan y Jacob K. Javits como el senador estadounidense con más años de servicio por Nueva York y es el decano de la delegación estatal en el Capitolio.

En tanto, la popularidad y la aprobación de la gobernadora Hochul bajaron: al momento tiene un índice de aprobación del 43-45%, inferior al 45-42% de septiembre. Actualmente 42% de los votantes está dispuesto a reelegirla, mientras que 48% prefiere a otro candidato. Sin embargo, mantiene una amplia ventaja (56-16%) en las primarias demócratas contra su vicegobernador Antonio Delgado, y 20 puntos (52-32%) sobre la representante republicana Elise Stefanik, quien anunció su candidatura hace dos semanas.

Entre casi la mitad de los votantes que prefieren a “otra persona”, el 30% se inclina por otro demócrata, mientras que la mayoría (53%) afirma que preferiría a un republicano como próximo gobernador, destacó Steve Greenberg, analista de las encuestas de Siena, en un comunicado.

Trump y Mamdani

En todo el estado, la gran mayoría de los votantes cree que Mamdani y el mandatario Donald Trump no colaborarán para mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos, pero una amplia mayoría opina que Mamdani y Hochul sí lo harán. Trump y el alcalde electo tiene previsto reunirse en una fecha no confirmada, luego de meses de reproches mutuos.

“Los demócratas creen firmemente que Mamdani y Hochul colaborarán (71-15%), al igual que la mayoría de los republicanos (44-39%) y los independientes (46-29%). Dos tercios de los demócratas, republicanos e independientes coinciden en que Mamdani y Trump no colaborarán”, comentó Greenberg.

“La mayoría de los votantes de la ciudad creen que Mamdani representa a una nueva generación que contribuirá a que la ciudad sea más acogedora y asequible. El resto de los votantes del estado, desde los suburbios del sur hasta Buffalo, tienen una opinión desfavorable de Mamdani y piensan que será perjudicial para la ciudad”, agregó el experto.

Trump tiene un índice de aprobación de 35% y 61% de rechazo en el estado Nueva York, prácticamente el mismo que en septiembre (34-61%). “Ya sea el aumento de aranceles, la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, el bombardeo de barcos venezolanos, el enjuiciamiento de los llamados enemigos, el despliegue de agentes del ICE en las calles estadounidenses o la cancelación de la financiación federal para el túnel ferroviario Gateway, los demócratas se oponen rotundamente a las acciones emprendidas por Trump y su gobierno. La mayoría de los independientes también se opone a cada una de estas acciones”, afirmó Greenberg. “La mayoría de los republicanos apoya todas estas acciones, con la excepción de la financiación del Gateway, que cuenta con el apoyo de una pluralidad de republicanos”.

Esta encuesta fue realizada tras el triunfo de Mamdani y el lanzamiento de Stefanik, del 10 al 12 de noviembre, entre 802 votantes registrados del estado Nueva York. Los detalles pueden consultarse aquí.