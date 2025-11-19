BLS retrasa el informe de empleo hasta mediados de diciembre: implicaciones para la Reserva Federal

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que no publicará el informe de empleo de octubre, debido a problemas para la recolección de datos durante el cierre del gobierno de 43 días. Este anuncio pone aún más presión a la Reserva Federal (Fed) para que aplique un nuevo recorte a las tasas de interés en su reunión de diciembre, tal como estaba programada, bajo la presión insistente de Donald Trump para que aplique dicha reducción.

La BLS explicó que no podía recopilar datos de hogares de la Encuesta de Población Actual, “ya que no se pueden recopilar retroactivamente” y es un dato fundamental para elaborar el informe mensual de empleo que se utiliza para calcular la tasa de desempleo.

Para subsanar este hueco de información, la BLS informó que extenderán el período de recopilación de datos para noviembre de 2025 y añadirán tiempo adicional de procesamiento, para publicar su nuevo informe el próximo 16 de diciembre, en lugar del 5 de diciembre, la fecha original. Aunque dicho informe será mucho más completo pues incluirá datos sobre la creación de empleo en octubre, provenientes de la encuesta de establecimientos comerciales.

Treasury Secretary Scott Bessent on Fox News:

➡️I can safely say that I will not be the Fed Chair.



➡️I think President Trump would make a great Fed Chair. He understands monetary policy better than a lot of people. pic.twitter.com/Jh2l5YCTHm — Sprinter Press (@SprinterPress) November 19, 2025

La BLS también indicó que publicará su informe de empleo de septiembre el 20 de noviembre, tras haber retrasado su publicación durante el cierre del gobierno.

¿Qué hará la Fed en su próxima reunión?

Debido a que la Fed no tendrá acceso a los datos de empleo para su última reunión del año, para los días 9 y 10 de diciembre, crece la probabilidad de que mantengan las tasas sin cambio, en lugar de aplicar el recorte de 0.25% programada que habían anunciado para su reunión de diciembre.

Esto porque la Fed utiliza los datos mensuales de desempleo y vacantes de empleo para tomar decisiones. Pero para su próxima reunión, solo contarán con el informe publicado a principios de septiembre, que ya contiene información muy desfazada.

Las probabilidades de que la Reserva Federal NO recorte las tasas de interés en diciembre subieron abruptamente a 68%, según Polymarket.



Esto ocurre justo después de que el Departamento de Trabajo de EE.UU. cancelara el reporte de empleo de octubre, algo que no pasaba desde… pic.twitter.com/Fe8SpLBaL0 — BCD (BCD Academy) (@BCryptodinero) November 19, 2025

Tras el anuncio, la predicción de CME Fed Watch de mantener las tasas de interés en la reunión de diciembre aumentó de aproximadamente el 50% al 66%.

La Oficina tampoco publicará una encuesta separada sobre ofertas de empleo y rotación laboral para septiembre, aunque incluirá los datos en el informe de octubre, cuya publicación está prevista para el 9 de diciembre.

El cierre del gobierno tuvo una duración récord de 43 días, en la que los organismos encargados de crear reportes clave para la economía dejaron de operar, al ser considerados no esenciales. Sin embargo, su carencia afectó duramente la operaciones de todas las agencias y sus efectos se resentirán todavía en las próximas semanas.

