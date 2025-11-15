Guerra en la Gran Manzana: Yankees y Mets entran en la lucha por Zac Gallen

El mercado de pitchers abridores ha cobrado un giro espectacular con la entrada formal de las dos franquicias neoyorquinas en la carrera por Zac Gallen. El derecho, que ha demostrado ser un lanzador consistente y con rendimiento de calibre Cy Young, es el objetivo principal de Yankees y Mets para reforzar sus rotaciones de cara a la temporada 2026.

El reporte de SNY confirma que la gerencia de ambos equipos está dispuesta a realizar una inversión significativa por Gallen, lo que augura un enfrentamiento directo de ofertas entre los equipos del Bronx y Queens.

El perfil y el valor de Gallen

Zac Gallen, con 30 años de edad, está entrando en su prime contractual, lo que lo hace especialmente valioso. Su durabilidad, su alto promedio de innings lanzados y su stuff de élite lo posicionan como uno de los abridores más confiables disponibles.

Zac Gallen podría llegar al Bronx o Queens en 2026. Crédito: AP

Se estima que, debido a su rendimiento y a la feroz competencia entre los clubes grandes, el contrato de Gallen se ubicaría en cifras contundentes. Según el sitio especializado Spotrac, el pitcher de 30 años podría firmar un contrato por cuatro temporadas a cambio de $75 millones de dólares.

Y es que la actualidad de Gallen respalda su valoración, pues las últimas tres temporadas con los Diamondbacks ha dejado average por debajo de 3.40 con 551 ponches, 44 victorias e incluso terminó tercero para el premio Cy Young en 2023.

La rivalidad se traslada al mercado

Para los Yankees, la adquisición de Gallen sería la consolidación de una rotación que ya cuenta con Gerrit Cole y Max Fried en su staff. Para los Mets sería la piedra angular de una rotación que está en reestructuración y buscará competir po el campeonato en 2026.

La rivalidad histórica entre los dos equipos ahora se centrará en quién de ellos está dispuesto a ofrecer el contrato más atractivo para asegurarse los servicios del estelar lanzador. Los aficionados neoyorquinos están atentos, pues la firma de Gallen podría inclinar la balanza de poder en la ciudad.

