Honduras se quedó fuera del Mundial 2026 y Reinaldo Rueda rompió a llorar en rueda de prensa [VIDEO]

Reinaldo Rueda se quebró emocionalmente en la rueda de prensa posterior al empate a cero con Costa Rica, que terminó dejándolos fuera del Mundial 2026. El entrenador colombiano estalló en llanto delante de los reporteros.

Honduras quedó fuera del Mundial 2026 por una combinación cruel de resultados en la última jornada: empató 0-0 con Costa Rica; Haití ganó su partido y un gol en el último minuto en el Surinam vs. Guatemala alteró los criterios de desempate, dejándolos sin cupo directo ni repechaje.

Nada más entrar a la conferencia de prensa, a Rueda ya se le veían los ojos vidriosos y rojos, posiblemente de un llanto previo en el vestuario antes de salir a atender a los medios.

Apenas se sentó delante de los micrófonos, el veterano DT no pudo contenerse y que desmoronó emocionalmente.

“Buenas noches a todos (…) perdón, pero yo creo que es un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente, con un grupo muy competitivo. Qué ironía que nos quedamos fuera por un gol; es difícil, ¿no?“, dijo entre sollozos.

Honduras dependía de sí misma para conseguir su boleto a la Copa del Mundo. La Bicolor necesitaba una victoria ante Costa Rica para sellar su boleto al Mundial. No obstante, no pasaron del empate a cero ante los ticos.

Sin embargo, a pesar de que Haití derrotó 2-0 a Nicaragua, Honduras estaba en el Mundial. El 3-0 de Surinam ante Guatemala igualaba la diferencia de goles de +5 con los de Rueda.

Esto dejaba un escenario donde el siguiente criterio de desempate era goles anotados: Honduras tenía más (10 vs.9). Si Surinam no hubiese marcado al 90+3, Honduras habría sido el mejor segundo y se quedaba con el repechaje intercontinental.

La selección hondureña finalizó su participación en las Eliminatorias Concacaf con nueve puntos en el Grupo I. Alcanzaron dos victorias, tres empates y una derrota.

La clasificación directa se la quedaron Panamá, Haití y Surinam. Mientras que los dos puestos del repechaje fueron para Surinam y Jamaica.



