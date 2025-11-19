Jeni’s retira barras de helado Passion Fruit Dreamsicle por alérgenos no declarados

Jeni’s Splendid Ice Creams ha emitido un retiro del mercado voluntario de un lote de sus barras de helado Passion Fruit Dreamsicle. La medida, que afecta a productos distribuidos a nivel nacional, se debe a un riesgo no declarado de contener trigo y soya, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La compañía inició el retiro del producto el pasado 17 de noviembre. La causa fue el descubrimiento de que un aderezo crujiente utilizado en otro producto se introdujo inadvertidamente en este lote específico de barras Passion Fruit Dreamsicle durante el proceso de fabricación, según detalla el reporte de la FDA.

Se estima que este aderezo crujiente contiene trigo y soya, ingredientes que no están declarados en el empaque. Esta omisión representa un grave riesgo para la salud de las personas con alergia o sensibilidad severa a la soya y/o al trigo, quienes podrían sufrir reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales si consumen estas barras de helado.

Identificación del producto retirado y distribución

La FDA publicó en su sitio web imágenes del producto retirado del mercado. Crédito: Shutterstock

El producto de Jeni’s afectado se distribuyó en supermercados en todo el país. Los consumidores deben verificar el código de lote, que se encuentra en la parte superior del envase:

Código de Lote Afectado: 25-210 (Es el único lote de este producto involucrado en el retiro).

Riesgos de la alergia a la soya y el trigo

El trigo y la soya son dos de los alérgenos alimentarios más peligrosos. Su correcta identificación y un manejo riguroso son cruciales, ya que la velocidad de la reacción alérgica puede llevar a un desenlace fatal si no se actúa a tiempo.

Ambos alimentos causan una variedad de síntomas que pueden manifestarse rápidamente tras el consumo:

Síntomas en la Piel: Picazón, urticaria o hinchazón (especialmente en labios, cara y garganta).

Picazón, urticaria o hinchazón (especialmente en labios, cara y garganta). Síntomas Respiratorios: Estornudos, tos, sibilancias , opresión torácica y dificultad severa para respirar .

Estornudos, tos, , opresión torácica y . Síntomas Digestivos: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, cólicos o diarrea.

Es fundamental destacar que la hinchazón de la garganta y la dificultad respiratoria son señales de anafilaxia, una emergencia que pone en riesgo la vida del paciente.

Recomendaciones para los consumidores

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con este retiro, se insta a los compradores a verificar la información del lote. Si el envase coincide con el código 25-210, se debe evitar su consumo, descartarlo o devolverlo al lugar de la compra para obtener un reembolso.

En caso de dudas o comentarios sobre el retiro, los consumidores pueden contactar a Jeni’s Splendid Ice Creams llamando al 614-488-3224 (de 9 a. m. a 5 p. m. ET, de lunes a viernes).

