Casa Blanca: “los demócratas se arrepentirán de esto”, tras votación por archivos Epstein

El gobierno del presidente Donald Trump, que está actualmente a la defensiva luego de los resultados electorales y su fallido intento de anular la votación de la Cámara de Representantes para divulgar los archivos de Jeffrey Epstein, ahora tiene pensado pasar al ataque.

“Los demócratas se van a arrepentir de esto”, expresó un funcionario de la Casa Blanca, quien solicitó el anonimato para hablar sobre la estrategia. “Empecemos con Stacey Plaskett. ¿Acaso creen que no vamos a armar un escándalo?”

Los documentos publicados del patrimonio de Epstein mostraron que la delegada demócrata sin voto de las Islas Vírgenes de EE.UU. intercambió mensajes de texto con Epstein en una audiencia del Congreso en 2019. En los mensajes, Epstein parecía tratar de influir en las preguntas que ella hacía desde la tribuna.

La oficina de la delegada no respondió a la petición de comentarios, pero un integrante de su personal declaró a The Washington Post que Plaskett efectivamente había recibido mensajes de texto por parte de Epstein, al igual que “personal, electores y el público en general”, en una audiencia. Además, asevero que Plaskett había expresado claramente su repudio por la conducta de Epstein.

La ofensiva de la administración republicana se produce en medio de una gran frustración por parte del mandatario y sus principales asesores, quienes aseguran que algunos republicanos disidentes colaboraron con los demócratas para impulsar una distracción.

Asimismo, los funcionarios del gobierno temen que ninguna cantidad de información sea suficiente para satisfacer a gran parte de su base electoral.

El Senado aprobó el martes una ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a entregar los archivos restantes de Epstein, horas después de una votación en la Cámara de Representantes para enviar el proyecto de ley al Despacho Oval de Trump, quien pasó varios meses intentando bloquearlo.

El ‘plan de ataque’, una estrategia habitual del mandatario republicano, pondrá a prueba si Trump todavía tiene la fuerza política necesaria para intimidar a la gente y hacer que las personas que lo desafíen paguen un precio político. Esto sucede mientras las crecientes dudas sobre si el presidente ha perdido su inflexible control sobre el Partido Republicano y está entrando en la etapa final de su mandato.

“El presidente Trump no tiene nada que ocultar, pero los demócratas deberían estar muy preocupados porque sí tienen secretos que esconder”, manifestó otro funcionario de la Casa Blanca, quien pidió que su nombre no fuese dado a conocer para hablar sobre la postura interna del equipo, informó Político.

“Los demócratas ya están haciendo todo lo posible por ignorar que una de sus propias integrantes, Stacey Plaskett, intercambió mensajes de texto con Epstein en 2019 durante una audiencia del Comité de Supervisión. Este es el tipo de ejemplos que la administración seguirá destacando porque expone la absoluta hipocresía de los demócratas en este tema”.

Trump dio instrucciones al DOJ para que investigue las relaciones entre Epstein y demócratas destacados, entre ellos el expresidente Bill Clinton, el expresidente de Harvard Larry Summers y el megadonante demócrata Reid Hoffman.

“Todos estos tipos eran amigos suyos”, apuntó el primer ejecutivo estadounidense el martes en la Oficina Oval. “Lo de Epstein es un montaje de los demócratas para intentar impedirme hablar de los $21 billones de dólares [en inversiones] de los que hablé hoy”.

En este sentido, Summers anunció que se retiraría de la vida pública luego de que unos correos electrónicos dieran a conocer que el exsecretario del Tesoro en el mandato de Clinton y el principal asesor del expresidente Barack Obama, quien en repetidas ocasiones el consejo de Epstein sobre cómo cortejar sentimentalmente a una mujer a la que él se refería como su protegida.

Hoffman y Clinton fueron mencionados en los documentos en cuestión publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Tanto Summers, Clinton y Hoffman no ha sido acusados de ningún crimen vinculado con el tráfico de menores por parte de Epstein. El trío negó haber cometido algún delito. Hoffman, en X, pidió la publicación de todos los archivos de Epstein.

The call for an investigation is an obvious ploy to avoid releasing the files.



Simply release all the files, and expose the people who had both deep and ongoing relationships with Epstein. — Reid Hoffman (@reidhoffman) November 14, 2025

Todos los materiales entregados por el patrimonio de Epstein a los investigadores del Congreso y publicados la semana pasada también incluía un correo electrónico de 2018 en que Epstein escribió afirmando que Trump “sabía de chicas”, refiriéndose a las menores de edad de las que Epstein fue acusado de traficar.

El mandatario rechazó haber cometido irregularidades en vinculación con las acusaciones en contra de Epstein, y no hay evidencias que sugieran que participara en sus delitos. Trump declaró varias veces que él y Epstein se distanciaron hace años.

Los funcionarios de la administración republicana insisten en que han sido transparentes y que su partido le ha hecho el juego a los demócratas al enfocarse en Epstein.

“Los demócratas solo empezaron a hablar de los archivos de Epstein cuando pensaron que podían usarlos para sacar rédito político contra el presidente Trump”, señaló el segundo funcionario. “Eso les resultará un error”.

La Casa Blanca de Trump llamó la atención sobre las donaciones por $32,000 dólares que Epstein realizó al Comité Nacional Demócrata (DNC) hace varias décadas, las cuales no fueron devueltas.

“Los demócratas y los medios de comunicación cayeron en la misma trampa que ellos mismos tendieron”, declaró un tercer funcionario de la Casa Blanca, quien pidió el anonimato para hablar sobre la táctica. “Sabían perfectamente que su propia gente conspiró con Epstein, y ahora están pagando las consecuencias”.

Un vocero del DNC, luego de la aprobación del proyecto de ley por el Senado, declaró lo siguiente: “A pesar de los esfuerzos de Donald Trump por obstaculizar la búsqueda de justicia para las víctimas de los horribles crímenes de Epstein, estamos un paso más cerca de lograr la transparencia y la rendición de cuentas que el pueblo estadounidense merece”.

“¿La nueva estrategia de Trump incluye finalmente compartir el ‘maravilloso secreto’ que guardaba con Jeffrey Epstein?”, agregó el representante, refiriéndose a una carta que presuntamente Trump le envió a Epstein.

Por su parte, el mandatario ha negado en diferentes ocasiones haber escrito la carta y demandó por difamación al Wall Street Journal, que fue el primer medio en informar sobre su presunta existencia.

Sigue leyendo: