Un año más en el Bronx: Trent Grisham acepta oferta calificada y se queda con los Yankees para 2026

Uno de los primeros movimientos importantes en el mercado de la MLB se ha concretado: Trent Grisham vestirá de yankee al menos por una temporada más. El jugador, que se había declarado agente libre, decidió aceptar la propuesta de contrato de un año y alto valor económico que le obligó a presentar el club de Nueva York.

La Oferta Calificada (una figura que permite a los equipos retener a sus jugadores premium por un año con un salario fijado por la liga) fue aceptada por Grisham, que ahora recibirá $22 millones dólares a cambio de posponer su búsqueda de un contrato multianual en el mercado libre.

Un movimiento estratégico para los Yankees

La retención de Grisham es un movimiento bienvenido por los Yankees, especialmente después de que el equipo enfrentara desafíos en la profundidad de sus jardines en la temporada anterior.

Trent Grisham celebra tras disparar un jonrón con tres en base. Crédito: Matt Marton | AP

Grisham es conocido por su guante de oro y su capacidad para cubrir amplias zonas del outfield, un activo invaluable para un equipo que compite en el exigente calendario de la Liga Americana.

Aunque $22 millones es un salario elevado para un solo año, asegura los servicios de un jugador de calidad probada sin comprometer el payroll a largo plazo, manteniendo la flexibilidad financiera de cara a futuras agencias libres.

Al aceptar la Oferta Calificada, Grisham se une a una lista reducida de jugadores que optan por asegurar un salario alto por una temporada en lugar de arriesgarse a un mercado incierto, asegurando su presencia en el Bronx mientras reconstruye su valor comercial para un potencial contrato multianual en 2027.

