Dick Van Dyke no planea retirarse de la actuación

El próximo 13 de diciembre, el actor estadounidense Dick Van Dyke cumplirá 100 años y en una reciente entrevista ha dejado claro que no planea retirarse. El actor parece ser muy fiel a su carrera, como lo es a la casa en Malibú, California, que compró en 1986 y que aún sigue llamando hogar.

La entrevista que dio al programa de televisión ‘Today’ la hizo desde esa misma propiedad, la cual actualmente está valorada en $8 millones de dólares. Durante la conversación también habló sobre sus secretos para mantenerse activo a los casi 100 años.

“No quiero. Es decir, es mi afición. Es mi vida. Me encanta. Ahora mismo estoy buscando trabajo”, dijo el actor. También aclaró que muchas personas le han sugerido que se retire, pero sigue sin verlo como una posibilidad.

Además de ejercicio y otros hábitos en su día a día, el actor considera que su segunda esposa, Arlene Silver, lo mantiene activo desde que se casaron en 2012.

La propiedad en Malibú que comparten fue construida en 1973 y su casa principal tiene una extensión de 2,226 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Durante todos estos años en al propiedad, Van Dyke ha podido disfrutar de áreas verdes con terraza, piscina con tobogán incluido y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Esta propiedad se ha convertido en una referencia en el vecindario durante años, especialmente en Halloween, porque el actor es un fanático de esta festividad y hace una gran decoración y encuentros. Incluso, todo lo que se hace en la propiedad es registrado en una cuenta de Instagram.

