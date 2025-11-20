Insisten con la venta de antigua casa de Joe Jonas en Los Ángeles

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces una casa en Los Ángeles, California, que durante varios años perteneció al cantante Joe Jonas. La propiedad está disponible actualmente por $3.99 millones de dólares.

Esta propiedad fue la primera que Joe compró en Los Ángeles en 2012. Se la compró a la diseñadora de interiores Erin Fetherston por $2.59 millones de dólares. En 2022, el cantante se la vendió por $4 millones de dólares a la cardióloga Martha Gulati.

Parece ser que su actual dueña está desesperada por vender la casa, pues aceptaría recibir la misma cifra que invirtió por ella hace tres años. Esta no es la primera vez que está disponible, pues ya había intentado venderla por $4.5 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se ofrece como una “elegante residencia tradicional en Sunset Square, con acceso controlado y total privacidad. Esta magnífica propiedad, completamente renovada y con acabados impecables, ha aparecido en las páginas de ‘Architectural Digest’ y fue recientemente el hogar de un icónico actor y leyenda de la música”.

La casa tiene una extensión de 3,773 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el diseño, se dice que las “líneas clásicas y amplitud definen cada espacio, con una distribución inspirada en Paul Williams que ofrece una fluidez excepcional y una elegancia atemporal en toda la casa”.

También hay una casa para huéspedes “que cuenta con techos abovedados, una cocina completa con isla, un baño completo y un dormitorio en la planta superio”, dice en el listado.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad incluye un patio cercado con áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, hoguera, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

