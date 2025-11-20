Kevin Spacey revela que no tiene casa tras escándalo de agresión sexual
Kevin Spacey asegura que su economía atraviesa un momento "no muy bueno" y contempla la posibilidad de declararse en bancarrota
El actor Kevin Spacey contó recientemente que hoy en día no dispone de un lugar fijo donde vivir, una situación que atribuye a las consecuencias que tuvieron en su vida las acusaciones de conducta sexual inapropiada que surgieron en 2017.
En declaraciones a The Telegraph, Spacey comentó que perdió su vivienda en Baltimore debido a los elevados gastos que ha tenido que cubrir durante los últimos siete años. Actualmente, se desplaza entre hoteles y estancias temporales mientras intenta reactivar su carrera.
“Literalmente no tengo hogar; eso es lo que intento explicar”.
“De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida: iba donde había trabajo. Tengo todo guardado y espero que si la situación sigue mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo. Vivo en hoteles, en alojamientos de Airbnb; voy donde hay trabajo“, explicó.
El intérprete, ganador de dos premios Óscar, reconoció que su economía atraviesa un momento “no muy bueno” y admitió que incluso ha contemplado la posibilidad de declararse en bancarrota.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones, de las cuales fue absuelto en un juicio penal en Londres en 2023 y declarado inocente en un proceso civil en Nueva York en 2022, Spacey ha tenido fuertes obstáculos para reincorporarse al mundo del espectáculo.
A sus 66 años, asegura que, aunque algunas personas quieren colaborar con él de nuevo, una parte de Hollywood mantiene distancia y su nombre continúa ligado a una especie de “lista negra”.
“Estamos en contacto con personas muy influyentes que quieren que vuelva a trabajar. Y eso sucederá en el momento oportuno. Pero también creo que la industria parece estar esperando la autorización de alguien que ocupe un puesto de enorme respeto y autoridad“, afirmó.
Spacey expresó que anhela recibir una llamada de directores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino, algo que interpretaría como un gesto de respaldo.
“Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese calibre me llame“, aseveró.
Pese a los obstáculos profesionales, el actor aseguró que este periodo de aislamiento también le ha permitido hacer una pausa, analizar su vida y reconocer fallas personales.
“Ha sido increíblemente positivo. Tener la oportunidad de detenerme, reflexionar sobre mi vida y hacerme preguntas Algunas de esas preguntas eran importantes para mí, para asumir la responsabilidad de mis errores“, declaró.
Además, el protagonista de ‘House of Cards’ sostuvo que no ha atravesado este proceso en soledad, pues siente que el público lo ha acompañado y respaldado.
“Siempre he sentido que el público estaba de mi lado, que entendía lo que había sucedido y que no se dejaba engañar por las cosas que leía. Y siempre he estado enormemente agradecido por ello“, concluyó Spacey, quien confía en poder retomar su carrera con normalidad más adelante.
