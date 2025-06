Kevin Spacey fue homenajeado en el Italian Global Series Festival

El actor Kevin Spacey fue homenajeado con el premio a la Excelencia Máxima durante la edición inaugural del Italian Global Series Festival (IGSF), en un nuevo intento por relanzar su carrera tras años de controversias legales.

En su discurso de aceptación, Spacey, de 65 años, subió al escenario visiblemente emocionado y agradecido, destacando a Franco Nero, el director italiano que apostó por él para la película ‘L’Uomo Che Disegnò Dio’ (2022), cuando “muy pocos tenían las agallas”, palabras de Spacey, de ofrecerle trabajo.

En medio de aplausos, el actor recordó lo especial que es Italia para él y confesó su amor por el país.

“Este premio significa mucho para mí porque Italia ocupa un lugar especial en mi corazón. Me encanta venir a este país, ya sea de visita o por trabajo“, dijo tras recibir el galardón de manos de Lucia Borgonzoni, Subsecretaria de Cultura.

Fiel a su estilo críptico y teatral, Spacey no pudo resistirse a cerrar su discurso con una cita de uno de sus personajes más turbios: John Doe, el asesino de ‘Se7en’. Con tono enigmático, soltó: “Como les digo a Brad Pitt y Morgan Freeman cuando me preguntan: ‘¿Hacia dónde vamos?’, simplemente respondo: ‘Ya lo verán’”, citó ante un público que lo ovacionó.

Este premio forma parte de una ola reciente de apariciones que el actor ha hecho en territorio europeo. En 2023, fue homenajeado en el Festival de Taormina y este año estuvo presente en eventos paralelos a Cannes. Aunque su presencia ha generado controversia, su nombre sigue generando titulares.

Y es que, aunque Spacey ha sido absuelto en varios casos, las polémicas no terminan. Actualmente enfrenta una denuncia presentada en febrero por el actor Ruari Cannon, relacionada con presuntos hechos ocurridos durante su etapa al frente del Old Vic Theatre en Londres. Sin embargo, eso no ha impedido que su agenda se llene poco a poco.

Además del reconocimiento a Spacey, el IGSF también homenajeó a Adjoa Andoh, de Bridgerton, y a la actriz turca Özge Gürel. Y el festival, que se extenderá hasta el 28 de junio, aún tiene a grandes nombres por aparecer, como Mark Gatiss, Steven Moffat y Sue Vertue.

Para quienes pensaban que Kevin Spacey ya no volvería a los escenarios ni a los titulares, parece que se equivocaron. El actor dará una conferencia de prensa este viernes como parte de su renovado intento por restituir su imagen.

