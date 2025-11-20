Mauricio Sulaimán celebra el compromiso de Julio César Chávez Jr. por revivir su carrera

El camino de regreso a la cúspide para Julio César Chávez Jr. ha recibido un espaldarazo de la más alta autoridad del boxeo.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se refirió al compromiso del hijo de la leyenda por dejar atrás los problemas personales y las distracciones para enfocarse nuevamente en su disciplina. La noticia ha generado entusiasmo en la comunidad boxística, que ve en el ex campeón un talento desperdiciado que aún puede dar grandes peleas.

Sulaimán manifestó que su principal alegría radica en ver la seriedad con la que Chávez Jr. está abordando su vida personal y deportiva. El presidente del CMB ha sido testigo de las dificultades que ha enfrentado el boxeador, y por ello valora enormemente que el propio pugilista haya tomado la iniciativa para recuperar su mejor forma.

“Hablé con Julio, con el papá, ahora que estábamos de viaje y está muy emocionado porque sus hijos están dando la vuelta”, comentó Sulaimán durante el tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo.

Julio César Chávez quiere dejar atrás las polémicas y volver al boxeo. Crédito: Marcos Domínguez | Imago7

“Siempre que hay una pequeña luz al final del túnel y ya llegó y parece ser que es una nueva vida para Julio César Chávez Jr., Omar está en un proceso, pero definitivamente siempre estamos pegados con ellos”, completó el dirigente.

El líder del organismo verde y oro hizo énfasis en que la recuperación y el éxito deportivo van de la mano con la estabilidad emocional y física.

El CMB, a través de Sulaimán, ha asegurado que proporcionará a Chávez Jr. toda la ayuda y las herramientas necesarias para que su regreso sea exitoso y sostenible.

Las expectativas son altas, pero la voluntad del peleador de reencauzar su carrera es, para Sulaimán, el primer y más importante paso. La afición mexicana espera que este compromiso marque un nuevo y duradero capítulo en la trayectoria de Julio César Chávez Jr.

Sigue leyendo:

Mauricio Sulaimán pide apoyo para que Fernando Valenzuela entre al Salón de la Fama

Julio César Chávez asegura que la cara del boxeo iba a ser su hijo y no el Canelo Álvarez

El CMB mantiene abiertas las puertas a Manny Pacquiao para un nuevo título mundial





